ElClásico comienza en Legends con un torneo de EA Sports FC 27 que enfrentará a 64 aficionados

ElClásico se disputará el próximo domingo, 25 de octubre, pero la rivalidad entre blancos y azulgranas comenzará dos días antes en Madrid. Legends The Home of Football trasladará la emoción de uno de los partidos más esperados del panorama futbolístico al universo de los videojuegos con un torneo presencial de EA Sports FC 27, en el que 64 aficionados tendrán la oportunidad de defender los colores de uno de los dos equipos y llevarlo a la victoria en el terreno virtual.

La cita tendrá lugar el viernes, 23 de octubre, de 17:00 a 23:00 horas, en la planta -1 de Legends, en plena Puerta del Sol de Madrid. Durante seis horas, los participantes cambiarán el césped por los mandos para medir sus habilidades en una competición con una única regla: solo se podrá jugar con el Real Madrid o el FC Barcelona. De esta forma, el museo convertirá la antesala del gran duelo del domingo en una jornada marcada por la competición, la rivalidad y la pasión por el fútbol.

Las 64 plazas del torneo estarán abiertas a todos aquellos aficionados que quieran poner a prueba su talento en EA Sports FC 27. Para optar a una de ellas, los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en la biografía del perfil oficial de Instagram de Legends. La organización seleccionará a los jugadores y contactará con ellos para confirmar su participación, además de establecer una lista de reserva para cubrir posibles bajas.

Más allá de la emoción de disputar el partido virtual, la competición contará con diferentes premios para los mejores jugadores. El ganador recibirá una camiseta del Real Madrid CF o del FC Barcelona, un Golden Pass de Legends y un código del videojuego EA Sports FC 27. Además, su victoria quedará inmortalizada en el museo, donde se expondrá una fotografía enmarcada del campeón como MVP Legends de FC 27 en la sala EA Sports.

El segundo clasificado también será reconocido con un Golden Pass de Legends y un código del videojuego. Por su parte, los 64 participantes recibirán merchandising y una entrada gratuita para visitar el museo ese mismo día, pudiendo recorrer una colección dedicada a la historia del fútbol y a algunos de sus grandes protagonistas.

Con esta iniciativa, Legends se suma a la expectación que rodea a ElClásico y propone una forma diferente de vivir la previa del encuentro, llevando la histórica rivalidad del fútbol español a una competición en la que los aficionados serán los protagonistas. Porque, aunque el resultado del partido del domingo todavía está por decidirse, el primer ganador de ElClásico se conocerá el viernes en Legends.