La polémica de la jornada de liga y la previa de la jornada de Champions marcaron la tertulia de El Primer Palo con Juanma Rodríguez, Sergio Valentín, Paco Rabadán, Israel Iñiguez y Dani Blanco.

Del Real Madrid - Sevilla y la falta de una imagen nítida los contertulios estaban bastante de acuerdo. "No hay una toma clara" decía Juanma Rodriguez, Paco Rabadán comentaba "que en la Liga pase esto es demencial" y Sergio Valentín apuntaba a que "el perjudicado puede ser el Madrid siempre. Porque si se demuestra que hubo agresión se hubiera quedado con diez".

Israel Iñiguez incluyo un matiz. "Veo más expulsión que otra cosa pero sin una toma evidente no se puede tomaruna decisión" a lo que Dani Blanco comentaba "es importante que el árbitro tenga una toma buena, sino, no puede haber decision".

La previa de la jornada de Champions también marcó la tertulia. "El Barcelona es algo favorito pero las bajas lo igualan todo" dcía Isra Iñiguez del PSG - Barcelona a lo que Paco Rabadán apuntaba. "Es la priemra prueba seria. Lo de la Liga Negreira no cuenta"