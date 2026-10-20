La polémica arbitral es algo que, posiblemente, viva durante toda la vida junto al fútbol. Van de la mano. Y desde hace ya bastante tiempo, polémica arbitral y FC Barcelona también. Enríquez Negreira estará ahí por siempre hasta que haya condena. El pasado sábado el beticismo acabó indignado con la actuación arbitral. Fueron varias jugadas: el 2 a 2 anulado o el 1 a 3 del Barcelona que pudo ser anulado fueron las jugadas que más reclamaron. Y eso que todavía no sabían cómo se produjo la intervención del VAR para anular el tanto de Lo Celso.

Las imágenes exclusivas emitidas a través de la RefCam han sacado a la luz un grave episodio que pone en entredicho el uso de la tecnología: un árbitro cediendo a las presiones para solicitar una revisión del VAR que el propio árbitro pensó que no se produciría porque la mano "no era punible".

😳 "Cerro, chequéame la mano que es lo que me piden". ❌ "Para mí hay un gesto que no es punible". 🗣️ La conversación entre De Burgos Bengoetxea y Del Cerro Grande en la mano del Cucho en el Betis-Barça. pic.twitter.com/HNGMzkKQON — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) October 19, 2026

El reglamento de la asistencia por vídeo es meridianamente claro: el VAR solo debe intervenir ante un error claro, obvio y manifiesto. Sin embargo, el VAR entró en una acción interpretable ya que la mano puede considerarse tanto voluntaria como involuntaria, como fue el caso del árbitro de campo, Ricardo de Burgos Bengoetxea. En las imágenes se ve cómo el árbitro, presionado por los jugadores del Barcelona, cede ante la presión y pide que revisen el gol con una petición al VAR inédita y que se salta el protocolo: "Chequéame la mano, que es lo que me piden", dice el árbitro de campo. Nunca puede ser así. Siempre debe ser el árbitro del VAR quien entre a valorar si hay alguna acción que deba ser corregida. Y mucho menos, no se debe hacer porque unos jugadores lo solicitan.

El punto 4 del protocolo del VAR dice lo siguiente: "Solo el árbitro puede iniciar una revisión; el VAR (y el resto de miembros del equipo arbitral) solo pueden recomendar al árbitro que esta se lleve a cabo". El punto 7 de dicho protocolo dice: "Los jugadores y el cuerpo técnico no deben rodear al árbitro ni intentar influir en su elección de revisar una decisión, en el proceso de revisión ni en la decisión definitiva"

Los jugadores del Barcelona, con Pedri y Rodri a la cabeza, insisten a De Burgos en que la mano del Cucho es muy clara. "A mí no me parece punible", les responde inicialmente. Esta manera de proceder convierte la herramienta de justicia deportiva en un comodín al antojo del clamor popular y de las reclamaciones interesadas. En lugar de arbitrar con personalidad y atenerse estrictamente a los filtros establecidos para evitar la contaminación arbitral, se abre la veda para que la sala VOR actúe como un tribunal de apelación improvisado a la carta.

Acabamos de descubrir el VAR a la carta. Chequeame esto que me piden. https://t.co/A9kSEhkitO — Eduardo Iturralde (@itu_edu) October 19, 2026

El ex colegiado Eduardo Iturralde González lo consideró un escándalo, como así lo entendieron miles de usuarios en las redes sociales.