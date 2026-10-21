¿Dónde ver el Real Madrid - RB Leipzig de Champions League?

El Real Madrid recibe al RB Leipzig este miércoles 21 de octubre en la tercera jornada de la liga de la UEFA Champions League. En su último encuentro de la competición europea, el conjunto blanco logró imponerse a la Roma 3-4.

Una nueva victoria significaría un pleno en todas las jornadas disputadas y consolidaría su posición en la clasificación igualando a equipos como PSG y Liverpool que ya tienen 9 puntos. "El objetivo ahora no es ganar la Champions sino clasificarnos", aseguró Mourinho en la rueda de prensa previa.

En lo que respecta al Leipzig, el equipo entrenado por Demichelis ganó al PSV en la pasada jornada con el solitario tanto de Gruda (1-0). En su estreno en Europa, perdieron ante el Como (4-1) en el Giuseppe Sinigaglia.

Con la mirada puesta en el Real Madrid, el técnico argentino afirmó: "Contra el Madrid tienes que mostrar una gran intensidad y un gran espíritu de equipo. Solo podremos ganar como equipo. Sabemos que tienen jugadores de excelente nivel en el juego colectivo y en el uno contra uno. Es muy difícil, por lo tanto, nuestra oportunidad está en jugar como equipo".

Ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones, con dos victorias para el Real Madrid, un empate y una derrota. Para este día, Mourinho tendrá las ausencias de Rodrygo, Mendy y Asencio. Por su parte, el Leipzig viaja con las bajas de Marc Guiu y Assan Ouedraogo.

⚔️ ¡Último entrenamiento antes del partido contra el Leipzig! pic.twitter.com/5E09sNqipd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 20, 2026

¿A qué hora y dónde verlo?

El partido dará comienzo el 21 de octubre en el horario habitual de Champions League, a las 21:00, en el Estadio Santiago Bernabéu y será arbitrado por el colegiado rumano Istvan Kovacs. Los espectadores podrán seguirlo a través de Movistar Plus+ (dial 7), Movistar Liga de Campeones (dial 60) y Orange TV, siempre que dispongan de una suscripción.

Por otro lado, los aficionados podrán acceder a la última hora del encuentro a través del directo realizado en Libertad Digital.