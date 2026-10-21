El Real Madrid se impuso con contundencia (5-2) este miércoles frente al Leipzig en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones juvenil, disputado en el estadio Alfredo di Stéfano, gracias a los tantos de Enzo Alves, Alexis Ciria, Sergio Castellón, Dani Yáñez y Álvaro Rivera.

El Real Madrid llegaba con pleno de victorias europeas, mientras que el Leipzig había empatado un encuentro y perdido otro en el arranque del torneo. Tras este resultado, los de Álvaro López se unen a Slavia de Praga y Feyenoord como únicos equipos con nueve puntos en la fase liga de la 'Champions' juvenil.

El equipo blanco, defensor del título europeo, estaba firmando un inicio de temporada casi impoluto, con siete victorias y un empate en ocho partidos entre todas las competiciones y ningún gol encajado.

Ese buen rendimiento se tradujo desde el principio en superioridad en este encuentro, y Enzo Alves, el hijo del brasileño Marcelo, lo materializó con el 1-0 en el minuto 15, su primer tanto en la competición. Diez minutos más tarde, el Madrid amplió su ventaja por medio de Alexis Ciria, que ya ha ido convocado con el primer equipo.

Goooool de Enzo Alves!!!! Asistencia de Dani Yáñez pic.twitter.com/LKtRYDt165 — Sistema Blanco (@_sistemablanco) October 21, 2026

El Leipzig acabó con la imbatibilidad del equipo blanco antes del descanso por medio de Langsteiner, su capitán, pero Sergio Castellón, que había ingresado en el medio tiempo en lugar de Ciria, puso el 3-1 en el marcador nada más comenzar la segunda parte.

El 4-1, de penalti, fue obra de Dani Yáñez, quien cumplía 26 partidos en la Liga de Campeones juvenil, convirtiéndose en el jugador con más encuentros en la competición con la camiseta del Real Madrid. Klapija volvió a recortar distancias, pero la victoria se quedó en el Di Stéfano, con tiempo para que Álvaro Rivera hiciera un tanto más.

En la próxima jornada de la máxima competición europea juvenil, el Real Madrid visitará en el estadio Serafidio de su ciudad deportiva al AEK Atenas griego (miércoles, 4 de noviembre, 11:00 horas CET).