El 21 de octubre de 1945 los aficionados del Bologna que llenaban el Estadio del Littoriale (hoy Renato Dall'Ara) creyeron estar en un sueño. Ante una visión. Ante una alucinación. Ante un imposible. En el césped, sobre el verde, aparece un futbolista muerto en los campos de concentración. O eso creían todos. Porque Mario Pagotto había sufrido la dureza del nazismo y de los campos, sí. Pero había sobrevivido. Había vuelto. Y ahora, estaba listo para enfrentarse a la Atalanta.

Su historia, aunque increíble e inhumana, se repite en tantos futbolistas italianos del período de entreguerras. Nacido en Fontanafredda, cerca de Udine, el 14 de diciembre de 1911, Mario Pagotto, apodado Rino, es el octavo hijo de una familia de campesinos. Como tantos niños de su generación, vive fascinado por el boxeo y el ciclismo. Primo Carnera y Ottavio Bottecchia, ídolos de aquellos años en sus respectivos deportes, son los principales culpables.

Una paliza recibida en un combate de boxeo y una dolorosa caída en una carrera ciclista le hacen alejarse de aquellas dos disciplinas, para fortuna del fútbol. Porque resulta que, a pesar de no ser excepcionalmente dotado con los pies, se le da bien.

Pronto llega al Pordenone, equipo cercano a su pueblo. Ahí debuta en la tercera división italiana de la época. Su habilidad como defensor, con su entrega y disciplina innegociables, llaman la atención de equipos más prestigiosos. Y es así como en 1936 recala en el Bologna.

El Grande Bologna

Estamos hablando de uno de los equipos más fuertes no solo de Italia, sino de Europa. Y Pagotto, aunque arranca como suplente, no tarda en hacerse con un hueco en el once titular. Formará una legendaria pareja de defensas junto con Secondo Ricci, cuando la mayoría de los equipos jugaban con solo dos (o como mucho tres) zagueros.

Son los mejores años de la historia del conjunto rossoblù. Del 36 al 43, dirigidos por el genial Arpad Weisz (quien también protagonizaría una trágica historia) conquistan tres títulos de liga y el Trofeo Internacional de la Expo de París, una especie de precursora de la Copa de Europa. 4-1 se impondría al Chelsea, cuando entonces los equipos ingleses parecían imbatibles.

Son los años del Grande Bologna, del "equipo que hace temblar al mundo", del qué hubiera pasado si en aquella época hubiera existido la Champions como tal. Nadie podía con ellos. Del equipo que enamoraría nada menos que a Pier Paolo Pasolini, como reflejaría en su vida y sus obras.

Mientras, Pagotto sigue creciendo y es convocado por la selección italiana. Recordemos, vigente campeona del mundo. Debuta en junio de 1940, junto a otros cuatro compañeros del Bologna.

Pero, como tantas otras veces, todo se rompe con el avance de la Segunda Guerra Mundial.

El balón como salvación

Tras la entrada de Italia en el conflicto en 1940, Mario Pagotto es llamado a filas por los Alpini, el cuerpo de infantería de montaña del Ejército Italiano. Y después del armisticio del 8 de septiembre de 1943, es arrestado por los alemanes y transferido al campo de prisioneros de Byalistok, en Polonia. De Rino pasa a ser DA 8659-I.

Entre trabajos forzados, hambre y frío, pierde 30 kilos en seis meses. Cada día roza la muerte. En casa su mujer, embarazada, pierde la esperanza de volver a verle. Pero Pagotto resiste.

Ahora es trasladado a Odessa, donde continúa la pesadilla. Y con el avance de los soviéticos, otro traslado, en esta ocasión a Cernauti, en Ucrania. Ahí encuentra el único ápice de libertad. A través del balón. Porque Cernauti, más que un campo de concentración, es un punto de tránsito masivo, bajo el control del régimen rumano aliado de la Alemania nazi, desde donde son deportados por la fuerza decenas de miles de judíos y otros prisioneros hacia campos de trabajos forzados y exterminio.

Pero ahí, como decíamos, Pagotto se encuentra con otros paisanos amantes del fútbol, y forma un equipo con ellos. Juegan en una pequeña explanada del campo, sin líneas, con porterías hechas con montañas de ropa, y balones de trapo. Pero juegan al fútbol, al fin y al cabo.

Se cuenta que aquel equipo italiano ganaría todos los partidos que jugaría en aquellos días infernales. Hasta 18 encuentros. El más célebre de todos, el que les enfrentaría a un equipo del Ejército Rojo que, motivados por la fama que habían alcanzados "los de Cernauti", les quisieron retar. 6 a 2 fue el resultado a favor de los italianos.

Unos hombres que, guiados por Mario Pagotto como entrenador-jugador, llevaron el fútbol, el juego con el balón, a mucho más allá del deporte. A un símbolo de resistencia y esperanza.

Resistencia y esperanza que se culmina unos meses después, cuando el campo es liberado. Mario Pagotto, dos años y un infierno después, consigue volver a Bologna. Lo hace principalmente a pie, tras pasar por Munich, Innsbruck y Brenner. Pero llega a casa. Vuelve a ver a su mujer. A su hijo recién nacido. E incluso vuelve a jugar al fútbol.

Pocos lo saben. En una ciudad devastada por la guerra, culpable involuntaria de una excelente ubicación estratégica, las noticias apenas se conocen. Por eso, a todos sorprende cuando le ven con la camiseta del Bologna, aquel 21 de octubre de 1945, listo para jugar el partido frente a la Atalanta. Mario Pagotto ha vuelto de verdad.

Juega con el equipo de los Petronianos hasta 1948, si bien sus dos años en los campos pasan factura, y nunca vuelve a ser el mismo. Ni física, ni mentalmente.

Tras su retirada no hablará casi nunca de su experiencia. Silencio. Recuerdos. Pesadillas. Aunque seguro que de vez en cuanto aparece resplandeciente la memoria de un balón y una portería en Cernauti.

Mario Pagotto sigue viviendo en Bologna hasta su muerte, en agosto de 1992, a la edad de 81 años. Su recuerdo, junto al de "los de Cernauti", continúa imborrable.