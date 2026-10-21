Nueva victoria de Xabi Alonso en los tribunales: la Justicia declara legal su villa en San Sebastián

Xabi Alonso vuelve a apuntarse una nueva victoria en los tribunales, después de todas las que ha logrado ya en sus enfrentamientos judiciales contra la Agencia Tributaria española. En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la legalidad de la villa que el actual entrenador del Chelsea tiene en el Monte Igueldo, en San Sebastián, y ha revocado la sentencia que había anulado la licencia de obras y abierto la puerta al derribo de la vivienda.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima los recursos de apelación presentados por Tavaro XXI SL, sociedad del exfutbolista, y por el Ayuntamiento de San Sebastián contra el fallo dictado el 30 de enero de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital guipuzcoana. La nueva resolución considera que la construcción se ajusta a la normativa vigente y que, por tanto, no procede ordenar su demolición.

La sentencia, que ha sido notificada este miércoles, pone así fin —al menos por ahora— a una larga batalla judicial que se prolonga desde hace años y que enfrentaba al exjugador de la Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern de Múnich con las asociaciones Ieltxo Kultur Elkartea y Naturalista Parkeen Lagunak-Hartizalde, que habían denunciado la construcción y reclamado su derribo.

El caserío original ya había desaparecido

El principal punto de discrepancia entre las resoluciones judiciales estaba en la interpretación del concepto de reconstrucción. El juzgado de primera instancia consideró que la nueva vivienda debía respetar en la mayor medida posible la configuración del antiguo caserío Goiatz-Berri, al entender que la normativa exigía una reconstrucción reconocible del edificio original.

Aquel fallo sostuvo que la nueva edificación resultaba "irreconocible" respecto al caserío preexistente y defendió una aplicación estricta del término 'reconstruir'. En consecuencia, anuló la licencia de obras y dio la razón a las asociaciones denunciantes, que cuestionaban la legalidad del proyecto.

Sin embargo, el TSJPV adopta ahora un criterio distinto. La Sala subraya que el caserío original había sido expropiado y derribado, por lo que no era posible reproducir una construcción que ya había desaparecido. En esas circunstancias, entiende que la legalidad del proyecto no podía depender de una réplica exacta del inmueble anterior, sino del cumplimiento de los requisitos urbanísticos aplicables a la nueva edificación.

La normativa no impone una estética determinada

Para fundamentar su decisión, el tribunal se apoya en la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco, que establece que debe procurarse que la tipología de las nuevas construcciones se adecúe a la arquitectura tradicional de la zona, al menos en aspectos como los materiales empleados, la composición de la fachada y la volumetría del edificio.

No obstante, la Sala considera que esa disposición no impone legalmente una estética concreta ni obliga a reproducir de manera exacta la apariencia de una construcción desaparecida. A partir de esa interpretación, concluye que la villa de Xabi Alonso cumple los parámetros constructivos y paisajísticos exigidos por la normativa vigente.

La resolución revoca, por tanto, el pronunciamiento judicial de enero de 2024 y declara conforme a derecho la construcción, despejando la amenaza de derribo que pesaba sobre la propiedad del técnico tolosarra.

Las asociaciones todavía pueden recurrir

Sin embargo, esta nueva victoria judicial de Xabi Alonso no cierra de forma definitiva el procedimiento. Ieltxo Kultur Elkartea y la asociación naturalista Parkeen Lagunak-Hartizalde, que se opusieron a la legalidad de la vivienda, todavía pueden presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por el momento, la decisión del TSJPV supone un importante respaldo para el entrenador del Chelsea y para el Ayuntamiento de San Sebastián, al dar por válida una construcción cuya licencia había sido anulada en primera instancia. La batalla por el chalé del Monte Igueldo suma así un nuevo capítulo, esta vez favorable a Alonso, que vuelve a salir vencedor en un nuevo contencioso en los tribunales.