Bordalás abre la caja de los truenos en el Getafe: "Me siento engañado"

José Bordalás, entrenador del Getafe, ha cargado duramente contra la planificación deportiva de su club después de la derrota frente al Lugano (2-5) en la Conference League, asegurando que se siente "engañado" por las promesas incumplidas en la confección de la plantilla y señalando que su equipo no tiene recursos suficientes para afrontar las competiciones que disputa esta temporada.

"Me siento engañado porque no se ha cumplido lo que se ha prometido año a año. Estoy enojado, quiero mucho al Getafe, a la afición y esto es muy enojoso", declaró en rueda de prensa.

Bordalás, visiblemente molesto por la actuación de sus jugadores, no encontró ningún aspecto positivo en el encuentro y recordó que llevaba meses advirtiendo de las dificultades que iba a atravesar su equipo.

"No me quedo con nada. Estoy muy enfadado. No podemos encajar cinco goles y pensar que no pasa nada. Hemos cometido errores muy graves y la imagen de esta noche no la podemos permitir de ninguna manera. Lo venía avisando desde el mes de mayo, que iba a ser una temporada muy difícil con partidos cada tres días. Se ha demostrado que no tenemos plantilla para ello", lamentó.

El técnico alicantino fue especialmente crítico con el comportamiento defensivo de sus futbolistas y justificó los cambios que introdujo durante el encuentro para intentar frenar una goleada que, a su juicio, pudo ser todavía mayor. "Ha sido muy evidente. Muchos errores a nivel defensivo. Una fragilidad enorme. Nos llegaban simplemente con balones a las espaldas. No fijábamos marcas, han dado la vuelta al marcador muy rápido, nos han hecho dos en seis minutos y hemos podido encajar muchos más goles", explicó.

"He decidido ese once, había muchos jugadores jugando todo, había que dar descanso a muchos y he tenido que sacarlos porque el ridículo era patente y podía ser mayor", añadió.

Además, insistió en que sus críticas a la composición del equipo no obedecen al resultado de este jueves, sino a una situación que, según afirmó, denunció antes del comienzo del curso. "La plantilla está descompensada, se ha demostrado y no aprovecho una derrota. No da para tres competiciones, no da ni para una. No es oportunismo, ya lo avisé. Esto es Primera División y hay que estar preparados para la Primera División", manifestó.

Además, comparó el potencial del Lugano con el de los equipos españoles de inferiores categorías y calificó de inadmisible haber encajado cinco tantos ante el conjunto suizo. "El Lugano sería de Segunda División en España y no se puede permitir que nos metan cinco goles. Hoy se ha podido demostrar por qué no hago cambios. Como entrenador no merezco esto", afirmó.

Por último, reconoció que tendrá que asumir mayores riesgos con sus futbolistas habituales ante la falta de alternativas y exigió una reacción inmediata para el próximo compromiso liguero frente al Athletic Club.

"Estamos obligados. Somos profesionales y tenemos que cambiar el chip. Tenemos que centrarnos en San Mamés. El Athletic es de mayor nivel, con todo el respeto para el Lugano. A partir de ahora no puedo dar descanso, con el riesgo de que se puedan lesionar, porque no tenemos otra plantilla con la que se pueda competir", concluyó.