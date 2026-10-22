El Getafe se estrella contra el Lugano y vuelve a dejar dudas en Europa

El Getafe ha caído con estrépito (2-5) ante el Lugano en el Coliseum y sigue sin encontrar el rumbo en la Conference League. Los azulones apenas suman un punto en dos jornadas —después del empate a un gol en su debut frente al Universidad de Craiova—, tras una noche, la de este jueves, marcada por los errores defensivos y una reacción tardía que no bastó para evitar la goleada.

El equipo de José Bordalás golpeó primero. A los dos minutos, Iván Azón aprovechó un pase atrás comprometido en el centro del campo suizo para adelantar a los locales. Pero la ventaja duró un suspiro: Daniel Dos Santos desbordó por la banda y Albian Ajeti empató con el pecho.

El tanto dejó al descubierto la fragilidad azulona. En el minuto 7, Yanis Cimignani culminó una acción por la derecha para poner el 1-2, y antes del descanso, Ajeti firmó el tercero de los helvéticos. El Getafe, irreconocible atrás, no encontró respuestas ante un Lugano bien replegado.

Bordalás movió el banquillo de golpe en la reanudación con cuatro cambios y su equipo ganó presencia ofensiva. Pero cuando más apretaba, volvió a fallar en defensa: Uran Bislimi aprovechó la presión adelantada para marcar el 1-4.

La entrada de Martín Satriano dio al Getafe una referencia en el área. Los azulones cargaron el juego con centros y Borja Mayoral recortó distancias en el minuto 74. El Coliseum se volcó con la remontada, pero el Lugano resistió y Kevin Behrens cerró la goleada en el tiempo de descuento.

Una victoria en sus últimos diez partidos y solo un punto de seis en Europa: el Getafe sigue sin despejar las dudas. Seis años después de su última aventura continental, el regreso europeo vuelve a hacerse cuesta arriba para el conjunto del sur de la Comunidad de Madrid.