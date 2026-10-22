El pádel profesional ha amanecido con un doble golpe de timón histórico. Por un lado, la Hexagon Cup —el torneo por equipos— ha anunciado su transformación definitiva en las Hexagon World Series, un circuito internacional que se expande a tres continentes con un formato totalmente renovado. Y por otro, apenas unas horas después del anuncio, el mercado ha reventado con un movimiento galáctico: la nueva franquicia Team Dalma (Abu Dhabi) ha cerrado el fichaje de los números uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia.

Del torneo único a un circuito global de cuatro paradas

La competición, que cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Pádel (FIP), ampliará sus fronteras tras cosechar un rotundo éxito de público en la capital de España, superando los 37.000 espectadores en su última edición.

El calendario de las nuevas World Series se estructurará a lo largo de todo el año:

Madrid (Caja Mágica): Del 21 al 24 de enero (arranque del circuito).

Del 21 al 24 de enero (arranque del circuito). Norteamérica: Marzo.

Marzo. Escandinavia: Junio.

Junio. Abu Dhabi: Del 21 al 24 de octubre, donde se coronará al campeón absoluto de la temporada por puntos.

Adiós a los sets tradicionales: llega el super tie-break

Una de las grandes revoluciones afecta directamente a la dinámica sobre la pista. La competición dice adiós a los juegos y sets convencionales para abrazar un modelo mucho más televisivo y eléctrico. Los partidos se resolverán al mejor de cinco super tie-breaks: los cuatro primeros parciales se jugarán a 10 puntos (con el clásico Star Point en el 10-10), y en caso de disputarse un quinto set definitivo, este se jugará a solo 6 puntos.

Este nuevo formato, sumado a una bolsa de premios con estricta igualdad salarial entre hombres y mujeres, ha atraído a las grandes estrellas del planeta. La prueba definitiva es el estruendoso movimiento protagonizado por Team Dalma.

Team Dalma revienta el mercado y ficha a Coello y Tapia

La franquicia de Abu Dhabi ha conseguido reunir a los dominadores indiscutibles del pádel mundial: Arturo Coello y Agustín Tapia, los número 1 del mundo en Premier Padel en los últimos años. Para redondear la plantilla, el equipo ha incorporado en el cuadro femenino a la italiana Giulia Dal Pozzo y a la portuguesa Sofía Araujo.

Con este fichaje, Team Dalma se coloca de manera automática como el rival a batir en las cuatro paradas del circuito. Sin embargo, no lo tendrán fácil. Las World Series mantendrán en 2027 a ocho equipos respaldados por caras muy conocidas a nivel global:

AD/vantage Padel Team: Respaldado por las leyendas Andy Murray y Anthony Joshua.

Respaldado por las leyendas Andy Murray y Anthony Joshua. KRÜ Padel: Liderado por el Kun Agüero.

Liderado por el Kun Agüero. Rafa Nadal Academy Team

ElevenEleven Team USA: Propiedad de la actriz Eva Longoria.

Propiedad de la actriz Eva Longoria. X Padel: Liderado por el piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly.

Liderado por el piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly. Team Bella Puerto Rico: Con los empresarios María Esteve y Carlos López-Lay

Con los empresarios María Esteve y Carlos López-Lay Dalma Team: El nuevo transatlántico con Coello y Tapia a la cabeza.

El nuevo transatlántico con Coello y Tapia a la cabeza. (El octavo participante se anunciará próximamente).

En cada una de las 4 sedes (Madrid, Norteamérica, Escandinavia y Abu Dhabi) compiten los 8 equipos.

Fase de grupos (Round Robin): Los 8 equipos se dividen en dos grupos de 4 franquicias cada uno . En esta fase se cruzan todos contra todos dentro de su grupo.

Los 8 equipos se dividen en . En esta fase se cruzan todos contra todos dentro de su grupo. Eliminatorias cruzadas: Tras la fase de grupos, el 1.º del Grupo A se enfrenta al 1.º del Grupo B (por el título), el 2.º de A contra el 2.º de B (3.er y 4.º puesto), y así sucesivamente.

Tras la fase de grupos, el 1.º del Grupo A se enfrenta al 1.º del Grupo B (por el título), el 2.º de A contra el 2.º de B (3.er y 4.º puesto), y así sucesivamente. Partidos por eliminatoria: Cada enfrentamiento entre dos equipos cuenta con dos partidos (uno masculino y uno femenino).

Al concluir el torneo, según la posición final de cada franquicia en la clasificación de esa sede, se otorgan puntos para la Tabla General del Campeonato Mundial: desde los 25 puntos para el campeón hasta los 3 puntos del séptimo clasificado o los cero que se lleva el último.

Es un torneo con una bolsa total de premios muy elevada. Mantiene la histórica dotación de la competición de 1,3 millones de euros repartidos a lo largo de la temporada, por lo que los jugadores se toman muy en serio su participación. Es un circuito alternativo y distinto en muchas cosas al de Premier Padel.