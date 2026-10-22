La Real Sociedad golea y el Celta remonta para estrenarse en la Europa League

La Real Sociedad y el Celta de Vigo han logrado este jueves sus primeras victorias en la Fase Liga de la Europa League tras imponerse al Lillestrom (0-6) y al Celtic de Glasgow (1-2), respectivamente, en la tercera jornada de la competición en dos grandes partidos que por fin abrieron la lata para ambos conjuntos.

Los donostiarras cuajaron un festival goleador en tierras noruegas impulsados por los goles de Sergio Gómez y Luka Sucic, asistidos por un imparable Mikel Oyarzabal, para alcanzar los 4 puntos y situarse en la 14ª posición de la tabla, mientras que los gallegos tiraron de orgullo en Escocia para remontar un gol en contra gracias a un doblete relámpago de Javi Rodríguez y sumar sus primeros 3 puntos en el campeonato.

El conjunto 'txuri-urdin' firmó una espectacular goleada a domicilio en el Arasen Stadion para encarrilar su triunfo desde la primera mitad. En el minuto 25 llegó el primer tanto de la Real Sociedad, obra de Sergio Gómez. Fue el capitán 'txuri-urdin' Mikel Oyarzabal quien recibió un balón que él mismo convirtió en peligroso al aglutinar buena parte de la defensa noruega, ver libre a Sergio Gómez en el lado contrario del área y enviarle ese gran balón con el exterior, filtrado entre piernas, para que el lateral catalán lo controlara y fusilara a Dahlberg.

Apenas dos minutos después, en el 27', repitió Sergio Gómez. Sin tregua, esa conexión volvió a repetirse; Oyarzabal se hizo un autopase sin hueco en el área y asistió a Sergio Gómez para que, con la derecha y de primeras, repitiera cita con el gol. El VAR intervino, pero no lo anuló. La insaciable pegada visitante tuvo continuidad en el minuto 33 con el gol de Luka Sucic, tras un balón largo que le cayó a Oyarzabal, que lo abrazó para dárselo de cara al croata, que fusiló al portero de los noruegos, el sueco Pontus Dahlberg, sin vacilar, mandando el choque 0-3 al descanso.

En el arranque del segundo acto, en el 47', se señaló un posible penalti de Jon Martín sobre Gustav Nyheim que el VAR confirmó. Sin embargo, Unai Marrero detuvo la pena máxima con las piernas lanzándose a su izquierda demostrando que es un auténtico 'parapenaltis'. Pese a fallar el penalti, el Lillestrom estaba más metido en el área donostiarra y en una buena jugada hilada Ibrahimaj remató al larguero en el 62', haciendo temblar las gargantas de una afición noruega que no paraba de animar.

Pero la respuesta donostiarra fue demoledora. En el 64' llegó el 0-4 de Orri Óskarsson, cuando el delantero islandés recibió un preciso balón desde el extremo izquierdo del portugués Gonçalo Guedes. Fue la mejor manera de apagar los ánimos de los jugadores locales que seguían buscando el tanto del honor. La 'manita' no tardó en caer; en el 72' también firmó doblete Luka Sucic, fruto de la presión alta en la portería contraria.

Una presión que provocó el error noruego y que el croata recibiera un regalo en forma de balón con fragancia de gol, y no falló. Lo recogió y se perfumó con su doblete particular. El festival se completó en el minuto 80, cuando Zakharyan puso el balón en la escuadra a asistencia de Beñat Turrientes para sellar el definitivo 0-6 en Noruega.

El Celta remonta en Glasgow

Por su parte, el Celta de Vigo vivió un choque de altísima tensión en Celtic Park tras un primer tiempo que llegó al descanso con 0-0. Poco después de la reanudación, en el minuto 47, llegó el gol del Celtic anotado por Mika Baur. El extremo Haissem Hassan se fue por velocidad, puso un buen centro y tras un rebote le cayó el balón a Mika Baur, que le dio de primeras; el tiro salió algo centrado y llegó a tocar el portero celtiña Ionut Radu pero sin poder evitar el gol.

El conjunto vigués reaccionó con una ocasión de Aleix Febas en el 52', que metió la puntera forzado tras una buena jugada colectiva. Sin embargo, el Celtic apretó e inquirió a Radu, que tuvo que poner fuerte los puños en el 56' ante un latigazo de Nygren en el área pequeña, antes de que Liam Scales rematara al larguero un centro del propio Nygren en el 63'. Mika Baur había adelantado a los locales poco después del descanso y los 'Hoops' parecían tener el partido bajo control, pero el cuadro gallego no se rindió.

En el minuto 68 llegó el gol del Celta para certificar el empate. Una falta lateral en la derecha lanzada en centro por Hugo Álvarez la remató lanzándose en plancha, de cabeza, un Javi Rodríguez que estaba habilitado. Un empate que hacía justicia a lo visto, sobre todo en la primera parte, con superioridad viguesa, en Celtic Park.

Y apenas cuatro minutos después llegó la remontada con el doblete para Javi Rodríguez, el central vestido de goleador. Lo hizo esperando a que un segundo mal rechace de los escoceses le cayera cerca; corrió lo justo para llegar y coger fuerza, y conectar un derechazo con parábola imparable que entró, sin tocarlo, rozando el palo izquierdo de Sam Johnstone, batido sin paliativos.

Dos goles de Javi Rodríguez en tres minutos de la segunda parte dieron al Celta su primera victoria en la Europa League de esta temporada y condenaron al Celtic a su tercera derrota consecutiva. De ser un equipo que tenía dificultades para generar ocasiones en el último tercio del campo, el Celta pasó a estar lleno de confianza y buscó un tercer gol que le asegurara los tres puntos.

El Celtic perdió la compostura durante un rato tras encajar esos dos goles consecutivos, pero apretó en el tramo final con disparos de Colby Donovan y Sorensen. En los últimos compases del partido en Celtic Park, los locales buscaron el empate, pero la sólida defensa y las paradas de Radu certificaron un triunfo de oro para el cuadro vigués, que lo celebró en el córner de su afición, que acudió en masa a ver esta remontada clave en Glasgow.