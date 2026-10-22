Oviedo se vuelca con Messi ante la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes

La expectación era máxima en las calles del Principado y la respuesta ciudadana no defraudó. Centenares de seguidores se congregaron en las inmediaciones del emblemático Hotel de la Reconquista para presenciar el desembarco del futbolista rosarino, galardonado con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El ambiente festivo inundó los accesos al complejo hotelero horas antes de que hiciera acto de presencia la comitiva del futbolista, con banderas albicelestes y camisetas tanto del FC Barcelona como de la selección argentina.

Leo Messi aterrizó acompañado por su esposa y el resto de su círculo más íntimo, desatando el entusiasmo entre los aficionados que aguardaban pacientemente tras el perímetro de seguridad. Los vítores y cánticos se multiplicaron en cuanto la pareja descendió del vehículo oficial para saludar brevemente antes de acceder al interior del recinto. El astro se detuvo a firmar autógrafos y posar para varias fotografías, correspondiendo al afectuoso recibimiento dispensado por el público asturiano.

Este viaje supone una cita muy especial en la trayectoria del delantero, quien suma este galardón a un palmarés inigualable tanto a nivel de clubes como de selecciones tras su triunfo en la Copa del Mundo. Desde el entorno familiar, su padre y representante destacó el enorme orgullo e ilusión que supone este reconocimiento institucional concedido en España, un país con el que mantiene un estrecho vínculo personal y deportivo forjado a lo largo de dos décadas de éxitos profesionales.

El solemne acto de entrega tendrá lugar en el Teatro Campoamor, en una ceremonia presidida por los Reyes y sus hijas. La concesión del galardón reconoce no sólo sus extraordinarios logros deportivos, sino también su condición de figura referencial del fútbol moderno a escala global. El deportista argentino se suma así a la selecta nómina de leyendas que han sido distinguidas por la Fundación Princesa de Asturias, consolidando una jornada memorable en la capital del Principado.