Ángel Torres responde a Bordalás: "Hay que tener la cara como el cemento"

La derrota ante el Lugano (2-5) en la Conference League ha terminado de hacer saltar por los aires la tensión entre José Bordalás y la directiva del Getafe, con el presidente Ángel Torres a la cabeza. El entrenador alicantino había denunciado públicamente que se sentía "engañado" por las promesas incumplidas en la planificación deportiva del equipo, pero la respuesta del presidente no se ha hecho esperar. Torres ha salido al paso de sus declaraciones con contundencia y ha acusado a Bordalás de tener "la cara como el cemento".

En declaraciones recogidas este viernes por la cadena SER, Torres ha negado tajantemente haber engañado a su entrenador y ha asegurado que no adoptará ninguna medida disciplinaria por sus palabras. Sin embargo, el máximo dirigente del Getafe no ha ocultado su malestar por las críticas de José Bordalás, que ha puesto en cuestión los recursos disponibles para afrontar una temporada en la que el conjunto azulón compite en varias competiciones.

"Yo no he engañado ni a él ni a nadie", ha afirmado Ángel Torres, que ha rechazado así la versión del técnico sobre los compromisos adquiridos durante la confección de la plantilla. El presidente considera que las declaraciones de Bordalás no se corresponden con la realidad del equipo y ha dejado claro que no piensa entrar en una escalada de medidas internas por este enfrentamiento.

Torres cuestiona el discurso de Bordalás

El presidente del club getafense también ha querido salir en defensa de los futbolistas, después de que Bordalás lamentara la falta de efectivos y de recursos para competir con garantías. Torres ha asegurado que el entrenador tendrá que comprobar sobre el terreno que sus valoraciones no son acertadas y ha insistido en la necesidad de respetar a los integrantes de la plantilla.

"Él piensa una cosa y ahora los futbolistas le van a demostrar que está equivocado. Lo que tiene que hacer es respetar a los futbolistas, igual que los jugadores le respetan a él", ha señalado el dirigente, que ha trasladado parte de la responsabilidad al técnico en la gestión de la situación deportiva.

🚨 'RAJADÓN' de ÁNGEL TORRES en RESPUESTA a BORDALÁS: 👉 "Cuando un entrenador hace 4 cambios al descanso, es que se ha EQUIVOCADO". ❌ "Ha faltado el respeto a toda la plantilla". 🗣️@kikeortizzz https://t.co/CX43ZtSMhy pic.twitter.com/U7yvWMVwqZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 23, 2026

Las palabras de Torres llegan después de que Bordalás expresara su frustración por una planificación que, a su juicio, no ha respondido a lo que se le había prometido. El entrenador considera que el Getafe no dispone de suficientes recursos para afrontar las exigencias del calendario y dejó patente su malestar tras el contundente tropiezo europeo frente al Lugano, un resultado que ha agravado las diferencias entre ambas partes.

"Él ha firmado porque ha querido"

Pese a la dureza de sus declaraciones, Ángel Torres ha asegurado que no ha mantenido una conversación con Bordalás para abordar el conflicto. El presidente ha explicado que no ha hablado con el técnico después de sus críticas y ha cuestionado abiertamente su continuidad si realmente considera que el club no ha cumplido con lo acordado.

"Él ha firmado porque ha querido", ha recordado Torres, antes de lanzar una pregunta que deja al descubierto la dimensión del enfrentamiento: "¿Qué hace aquí si está tan a disgusto?".

El mensaje supone una respuesta directa al malestar expresado por el entrenador, que había asegurado sentirse engañado porque "no se ha cumplido lo que se ha prometido". Bordalás había puesto así el foco en las decisiones de la dirección deportiva y en las limitaciones de una plantilla que, según su análisis, no reúne las condiciones necesarias para afrontar todas las competiciones.

Torres, por su parte, ha evitado anunciar consecuencias por el enfrentamiento, pero tampoco ha mostrado intención de asumir las críticas de su entrenador. La relación entre ambos queda así marcada por un cruce público de reproches en un momento en el que el Getafe necesita recuperar la estabilidad y dejar atrás el golpe sufrido en Europa.

El Athletic, próximo examen para el Getafe

El presidente azulón ha cerrado sus declaraciones defendiendo el nivel de la plantilla y apelando a la necesidad de centrarse en el próximo compromiso liguero. Lejos de compartir el diagnóstico de Bordalás, Torres considera que el equipo dispone de argumentos suficientes para competir y que el problema debe resolverse sobre el terreno de juego.

"Tenemos una de las mejores plantillas que hemos tenido, lo que hay que hacer es ganar en Bilbao", ha sentenciado.

El desplazamiento para medirse al Athletic se presenta, por tanto, como una prueba importante para un Getafe que llega condicionado tanto por el resultado ante el Lugano como por la disputa pública entre su presidente y su entrenador. Mientras Bordalás reclama los recursos que considera necesarios para competir, Torres insiste en que la plantilla está capacitada para responder y exige que las diferencias no desvíen la atención del objetivo inmediato: volver a ganar.