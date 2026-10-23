Fijan para diciembre el veredicto por la muerte de Diego Armando Maradona y absuelven a un médico

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, ha anunciado que la lectura de la sentencia definitiva por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá lugar el 22 de diciembre a las 12:00, hora local. En la última sesión de la vista oral, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dictaron además la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, exonerándolo de los cargos antes de proceder a la deliberación general.

Al cierre de las comparecencias, el presidente de la sala justificó la prolongada espera por la necesidad de disponer de un "plazo suficiente y razonable" para examinar el ingente volumen documental acumulado. El magistrado dio por concluidas las sesiones tras agradecer la labor técnica desempeñada a lo largo de un proceso "particularmente extenso, complejo y de repercusión pública" sobre las responsabilidades en el deceso del astro deportivo.

Durante el turno de última palabra concedido a los imputados, el neurocirujano Leopoldo Luque insistió en proclamar su inocencia y la psiquiatra Agustina Cosachov lamentó el desenlace vital de su paciente. Por su parte, el enfermero Ricardo Almirón calificó su situación personal de "pesadilla" al solicitar su libertad, mientras que Nancy Forlini y Carlos Díaz prefirieron declinar su derecho a intervenir ante el tribunal.

Las hijas del futbolista también tomaron la palabra durante la jornada. Dalma Maradona denunció las descalificaciones escuchadas a lo largo de la causa y defendió la validez de los audios periciales, reclamando una resolución con independencia de la fama del fallecido: "Entiendo que mucha gente diga que hay que olvidarse de que es Maradona (...). Pero se merece justicia como cualquier persona". Su hermana Jana respaldó asimismo el trabajo desarrollado por la Fiscalía.

Según el escrito del Ministerio Público, el fallecimiento se produjo el 25 de noviembre de 2020 a raíz de un fallo cardíaco precedido por una agonía de hasta 12 horas, atribuida a una gestión sanitaria "deficiente, ineficiente e indiferente". El procedimiento debió reanudarse tras anularse en 2025, después de descubrirse que una de las magistradas participaba en un rodaje documental sobre el litigio.