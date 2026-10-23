La familia Lim abre por primera vez la puerta a nuevos accionistas en el Valencia

La familia Lim ha dado un paso inédito desde que tomó el control del Valencia CF, hace ya 12 años y medio (mayo de 2014): abrir la puerta a la entrada de nuevos accionistas mediante la venta de una parte de su paquete accionarial. El club de Mestalla ha anunciado este viernes un acuerdo con el consorcio Pitchwise Holdings, que adquirirá a Meriton Holdings una participación del 42% y aportará 100 millones de euros de nuevo capital para impulsar el proyecto valencianista.

La operación supone un cambio relevante en la estrategia de propiedad de la entidad. Peter Lim, máximo accionista del Valencia desde 2014, mantendrá el control del club, mientras que su hijo Kiat Lim continuará como presidente. Sin embargo, la entrada de Pitchwise introduce a nuevos inversores en el accionariado y abre una nueva etapa en la gestión de una entidad que lleva años marcada por la contestación de buena parte de su afición a la propiedad singapurense.

El acuerdo, según ha informado el Valencia en un comunicado, permitirá incorporar no solo recursos económicos, sino también experiencia en la gestión deportiva y operativa. Pitchwise estará liderado por Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, dos ejecutivos con trayectoria en la industria del deporte, y contará con inversores vinculados al mundo financiero y empresarial estadounidense.

Una operación que cambia el escenario accionarial

La principal novedad reside en la decisión de Meriton Holdings de desprenderse de una parte de sus acciones. Hasta ahora, la familia Lim había mantenido el control accionarial del Valencia desde su llegada, hace más de una década, sin abrir de esta manera la propiedad a un socio con una participación tan significativa. Con la operación anunciada, Pitchwise se hará con el 42% del capital, mientras que Peter Lim conservará la mayoría accionarial. Kiat Lim seguirá al frente de la presidencia dentro de una nueva estructura en la que también participarán Rodriguez y Woolfolk.

El Valencia cifra en 1.250 millones de euros el valor de empresa utilizado para la operación. Esta valoración incluye los activos del club, sus equipos masculino y femenino, el actual estadio de Mestalla, con capacidad para unos 49.000 espectadores, y el proyecto del Nou Mestalla, llamado a convertirse en una de las principales infraestructuras deportivas de España.

La entrada de Pitchwise no implica, por tanto, una venta del Valencia ni la salida de la familia Lim. Se trata de una apertura parcial del capital que permitirá a la propiedad incorporar un socio con peso accionarial y capacidad para participar en el desarrollo del proyecto.

Cien millones para impulsar al Valencia

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la aportación de 100 millones de euros de nuevo capital por parte de Pitchwise, que estarán disponibles para su inversión directa en el club una vez se complete la operación y se cumplan las condiciones habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias correspondientes.

El objetivo declarado es reforzar la estructura de la entidad y favorecer la construcción de un Valencia competitivo, con aspiraciones de regresar de forma estable a las competiciones europeas. El proyecto contempla tanto al primer equipo masculino como al femenino, además de una apuesta por la cantera como fuente de talento para el futuro.

Kiat Lim aseguró que el club había despertado un gran interés entre potenciales inversores, aunque Pitchwise fue el único consorcio con el que la entidad quiso explorar una asociación de estas características. "Aportan experiencia en inversión a largo plazo y un profundo conocimiento del sector deportivo", ha destado el presidente valencianista, que se ha mostrado convencido de que la alianza permitirá abrir una nueva etapa para el club.

La operación llega en un contexto en el que la gestión de Peter Lim ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de sectores de la afición, especialmente por los resultados deportivos, la política de fichajes y la evolución del proyecto del nuevo estadio.

El Nou Mestalla, en el centro del proyecto

El nuevo estadio aparece como uno de los grandes ejes de la alianza. El Valencia considera que el traslado al Nou Mestalla será el acontecimiento más importante de su historia reciente y una oportunidad para modernizar la entidad y aumentar su capacidad de generar ingresos. El proyecto aspira a superar los 70.000 espectadores y a convertirse en una infraestructura de referencia en Europa. El club subraya, además, su potencial en una ciudad como Valencia, que será una de las sedes españolas del Mundial de 2030.

Para Pitchwise, el estadio y el arraigo social del Valencia constituyen dos de los principales activos de la operación. Ann Rodriguez y Corey Woolfolk señalaron que han visitado Valencia en numerosas ocasiones y destacaron tanto la historia de la entidad como la pasión de su afición y las posibilidades que ofrece el nuevo recinto.

Ambos ejecutivos afirmaron que el objetivo es contribuir al desarrollo de una de las grandes instituciones del fútbol español, aunque reconocieron que el entorno competitivo del fútbol moderno exige una estrategia de inversión clara y una gestión definida.

Inversores con experiencia en el deporte estadounidense

Pitchwise está liderado por Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, profesionales con experiencia en la transformación y el crecimiento de organizaciones deportivas. Rodriguez ha trabajado en proyectos vinculados a Atlanta United, San Jose Earthquakes, la WNBA y el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Entre los inversores relacionados con el consorcio figuran George Roberts y Henry Kravis, cofundadores y copresidentes ejecutivos de KKR, así como Penner Sports Group.

George Roberts califica la alianza como una oportunidad especialmente ilusionante dentro del fútbol europeo y expresó su respaldo al trabajo que deberán desarrollar Rodriguez, Woolfolk y Kiat Lim. La operación está pendiente de completar los trámites necesarios para su cierre. Hasta entonces, Peter Lim seguirá siendo el máximo accionista y su hijo continuará ejerciendo como presidente.

La gran incógnita será comprobar hasta qué punto la llegada de Pitchwise se traduce en cambios efectivos en la gestión y en una mayor inversión deportiva. Por primera vez, la familia Lim ha aceptado vender una parte significativa de su participación en el Valencia. No supone una despedida de la propiedad, pero sí la entrada de un nuevo socio con el que comparte el reto de devolver al club a la primera línea del fútbol europeo.