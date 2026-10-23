La denuncia del CSD a Javier Tebas y la previa del clasico entre Barcelona y Real Madrid marcó la tertulia de El Primer palo moderada por Juanma Rodriguez y con Paul Tenorio, Paco Rabadán y Dani Blanco.

El profesor de Derecho deportivo Alberto Palomar comentó que "la denuncia es un tema complejo porque el TAD no marca jurisdicción en el tema de la libertad de expresión que es lo que se puede considerar que hizo Tebas" a lo que Paul tenorio afirmó "es verad que es complejo pero el tema es un toque de atención al proipio Javier"

La previa del clásico estuvo completada por Marçal Lorente de sde Barcelona. "Kounde puede llegar" a lo que Dani Blanco afirmó "si no llega Kounde, Espart será laetral derecho".

Paco Rabadán se mostró indignado por la filtración del árbitro para el clasico "el CTA es un órgano corrupto y no puede ser que se sepan ya los coleagiados como pasó en el derbi"