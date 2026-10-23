Tchouaméni: "Nunca me pegué con Valverde, pero es verdad que hubo algo feo"

Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, ha dicho que "no hubo ninguna pelea" con su compañero Fede Valverde en mayo pasado, al tiempo que critica que "la gente habla mucho", aunque sí reconoce que "hubo algo feo".

"La gente habla mucho, pero no hubo ninguna pelea entre Valverde y yo. Es verdad que en el vestuario pasan cosas, pero nunca nos peleamos", sostuvo el mediocentro galo en el programa The Bridge.

El Real Madrid multó con medio millón de euros al francés y al uruguayo por un incidente entre ambos el pasado mes de mayo, después de abrir a los futbolistas un expediente disciplinario por el tenso enfrentamiento como continuación de una pelea el día anterior. El ambiente caldeado en Valdebebas terminó de explotar y Valverde incluso acabó en el hospital, al parecer por un golpe de Tchouaméni, aunque el capitán lo negó posteriormente en sus redes sociales.

"En un vestuario hay indirectas y cosas así, pero nunca me pegué con Valverde. Eso sí, es verdad que hubo algo feo", ha dicho el francés, que además deja claro que no hay problemas con el uruguayo. "Si hoy entras al vestuario, podrás ver que Valverde y yo estamos bien, no hay ningún problema entre los dos", zanjó.