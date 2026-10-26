El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid siempre es mucho más que un partido de fútbol. La rivalidad, los títulos y las grandes estrellas convierten cada enfrentamiento en un acontecimiento mundial. Sin embargo, el encuentro disputado este domingo 25 de octubre de 2026 escondía una curiosidad estadística que pocos aficionados conocían: después de 124 años de historia, ambos equipos llegaban exactamente igualados en número de victorias.

Desde su primer enfrentamiento en 1902, los dos gigantes del fútbol español habían disputado 264 Clásicos, con un balance sorprendentemente equilibrado: 106 triunfos del Real Madrid, 106 del Barcelona y 52 empates. Una igualdad prácticamente perfecta que reflejaba hasta qué punto ambos clubes han protagonizado una de las rivalidades más intensas del deporte. Pero el Clásico de ayer cambió la historia. El Real Madrid se impuso por 1-2 en el Spotify Camp Nou y volvió a situarse por delante de su eterno rival en el historial de enfrentamientos, alcanzando las 107 victorias frente a las 106 del conjunto azulgrana.

Mbappé rompe la igualdad histórica entre Real Madrid y Barcelona

El gran protagonista de la noche fue Kylian Mbappé. El delantero francés marcó los dos goles del Real Madrid y se convirtió en el futbolista encargado de desequilibrar una estadística que llevaba más de un siglo construyéndose.

El primer tanto llegó en el minuto 41, cuando Mbappé adelantó al conjunto blanco antes del descanso. El Barcelona consiguió reaccionar en la segunda mitad gracias a Raphinha, que estableció el empate en el minuto 61 y devolvió la esperanza a los aficionados azulgranas. Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminado hacia el reparto de puntos, Mbappé apareció nuevamente. En el minuto 87, el francés culminó un contraataque tras una asistencia de Eduardo Camavinga para establecer el definitivo 1-2.

Aquel gol no solo significó tres puntos importantes para el Real Madrid en su lucha por LaLiga, sino que también tuvo un valor histórico: permitió al conjunto madridista romper el empate de 106 victorias que mantenía con el Barcelona antes del encuentro.

El Barça pierde su fortaleza en el Camp Nou

El encuentro también puso fin a otra estadística destacada del Barcelona. El equipo dirigido por Hansi Flick llegaba al Clásico después de encadenar 23 victorias consecutivas como local en LaLiga, una de las mejores rachas de la historia del campeonato.

El conjunto azulgrana había convertido su estadio en un auténtico fortín y afrontaba el duelo con la intención de prolongar su dominio en casa. Sin embargo, el doblete de Mbappé acabó con esa dinámica y permitió al Real Madrid conseguir una victoria de enorme importancia deportiva y simbólica. Además, el Barcelona llegaba al encuentro después de ganar sus primeros nueve partidos de Liga, por lo que la derrota también supuso el final de su pleno de triunfos en el campeonato.

¿Quién ha ganado más Clásicos en la historia?

Tras el partido del 25 de octubre de 2026, el Real Madrid vuelve a liderar el historial global de victorias ante el FC Barcelona. El balance queda establecido en 107 victorias del Real Madrid, 106 del Barcelona y 52 empates. Unos números que reflejan una de las rivalidades más equilibradas del fútbol mundial.

Aunque el conjunto blanco toma una ligera ventaja, la diferencia sigue siendo de un solo partido, por lo que el Barcelona tendrá la oportunidad de recuperar la igualdad en futuros enfrentamientos. El Clásico de 2026 será recordado no solo por el doblete de Mbappé y la victoria madridista en el Camp Nou, sino también por haber roto una igualdad histórica de 124 años. Una curiosidad que demuestra que, incluso después de más de un siglo de enfrentamientos, Real Madrid y Barcelona siguen escribiendo nuevos capítulos de una rivalidad que parece no tener fin.