Los retos de Bobby Aitkenhead y Guido Baroli en el Real Zaragoza: transparencia, información y gobierno

La llegada de A.GAIN abre un nuevo capítulo en el Real Zaragoza, aunque el cambio anunciado todavía debe traducirse en una realidad accionarial que todavía, a día de hoy, no acaba de formalizarse. El club comunicó en julio pasado el acuerdo para que la plataforma respaldada por IDC Network se incorporase como accionista mayoritario y asumiese desde entonces la gestión, sujeto a los trámites pendientes. Ya en octubre, medios locales seguían informando de que faltaba la firma definitiva de la compraventa, mientras A.GAIN trabajaba en el día a día del club.

Esa diferencia entre asumir la gestión y cerrar formalmente la operación importa. Y mucho. A.GAIN ha empezado a tomar decisiones y a desplegar a sus responsables en la estructura del club, pero la nueva etapa también necesita certezas sobre el control accionarial, la ampliación de capital y el calendario de los siguientes pasos. Según hemos venido informando en Libertad Digital, el acuerdo prevé que A.GAIN alcance el 60% de la propiedad y que el grupo encabezado por Jorge Mas conserve aproximadamente un 39%, con el resto en manos de pequeños accionistas. La operación se ha vinculado además a una ampliación de capital de unos 22 millones de euros.

Al frente del proyecto está Bobby Aitkenhead, CEO de A.GAIN y socio gerente de IDC Network. La plataforma se presenta como un vehículo de inversión en tecnología, deporte y entretenimiento, dentro de una red internacional con actividad en distintos sectores. Ese respaldo puede ofrecer experiencia, contactos y acceso a otros mercados, pero no resuelve por sí solo los problemas del Zaragoza. La prueba es concreta: saber si la estructura que hay detrás de Aitkenhead puede ayudar a estabilizar un club con urgencias financieras, deportivas e institucionales.

Innovación, disrupción y coraje

El investigador deportivo Luis Serrano Antón, colaborador habitual de Libertad Digital, resume la filosofía que A.GAIN quiere aplicar al club en tres conceptos: innovación, disrupción y coraje, cuyas iniciales forman las siglas IDC. La innovación debe empezar por la organización, con responsabilidades claras y una mejor utilización de los recursos. La disrupción pasa por revisar inercias y prácticas que no han dado resultado. El coraje, por tomar decisiones difíciles, sostenerlas y medirlas por sus consecuencias.

No es un programa que pueda valorarse únicamente por sus palabras. La gestión del club deberá mostrar si hay un plan reconocible para las finanzas, la cantera, la dirección deportiva y las instalaciones. Aitkenhead ha presentado compromisos en esas áreas y ha pedido a los socios que juzguen a la propiedad por sus hechos. Entre ellos figuran el saneamiento económico, la profesionalización de la dirección deportiva, el impulso a la cantera y la mejora de la Ciudad Deportiva.

Ese llamamiento a la paciencia tiene un límite natural: la confianza depende de avances que puedan comprobarse. La reforma de unas instalaciones cuyo deterioro había generado críticas, por ejemplo, sería una señal tangible. Como también lo sería una política deportiva coherente con el mensaje de sostenibilidad y una comunicación transparente sobre la situación económica y los plazos de la operación.

Baroli, el gestor para aterrizar el proyecto

La ejecución cotidiana recae en el argentino Guido Baroli, director general del Real Zaragoza y hombre de confianza de A.GAIN. Su perfil se aparta del dirigente tradicional: formación en administración y gestión deportiva, experiencia ejecutiva y conocimiento de los mercados del fútbol. En Defensa y Justicia, donde fue director general, participó en una etapa que incluyó la conquista de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, los primeros títulos internacionales de la historia de la entidad argentina. Serrano Antón ha destacado también la profesionalización del club y la actividad de traspasos desarrollada durante aquellos años.

El currículo es relevante, aunque no elimina las diferencias entre ambos escenarios. En Zaragoza, Baroli tiene ante sí lo que nuestro colaborador describe como una tarea de cuatro frentes: sanear las cuentas, reorganizar la estructura funcional, reparar la imagen institucional y recuperar la competitividad deportiva. En su análisis del pasado 12 de octubre, el investigador situaba entre los problemas financieros el crecimiento de la deuda a corto plazo y la fuerte reducción de los ingresos audiovisuales tras el descenso.

La dificultad es que esas tareas se afectan entre sí. Las cuentas condicionan la planificación deportiva; las decisiones sobre jugadores influyen en los ingresos y en la relación con la grada; la organización interna determina cuánto tarda el club en convertir una estrategia en acciones. La urgencia por volver al fútbol profesional convivirá con la necesidad de evitar que el intento de ascenso vuelva a comprometer la estabilidad futura.

La contradicción de la cantera

La cantera representa una de las pruebas más delicadas. El club necesita formar futbolistas capaces de reforzar al primer equipo y alimentar una identidad propia, pero también puede verse tentado a vender talento para obtener ingresos inmediatos. Luis Serrano ha señalado esa tensión como una paradoja: desprenderse de jugadores formados en casa puede aliviar las cuentas y, al mismo tiempo, alimentar el enfado de una afición que espera verlos crecer en el Zaragoza.

Por eso, relanzar la cantera no puede consistir únicamente en anunciar que tendrá protagonismo. Requiere instalaciones adecuadas, una dirección deportiva con criterios estables y una hoja de ruta clara para que los jóvenes lleguen al primer equipo. También exige explicar con honestidad cuándo una venta responde a una decisión deportiva y cuándo viene dictada por una necesidad económica. Ese equilibrio será una de las medidas más visibles del modelo de propiedad.

Un comienzo prometedor que no borra el desafío

Sobre el césped, el arranque de la temporada ofrece motivos para la esperanza. El equipo ganó por 0-1 al Europa el pasado viernes y manda en el Grupo II de Primera RFEF, con 20 puntos de 27 posibles tras nueve jornadas. Es una posición alentadora para un equipo que descendió en mayo y afronta su primera temporada en la tercera categoría del fútbol español. Pero una buena clasificación en octubre no resuelve la reconstrucción institucional ni, lógicamente, tampoco garantiza el ascenso.

La afición, mientras tanto, llega a esta etapa con razones para la esperanza y para la cautela. El descenso puso fin a 77 años del Zaragoza en el fútbol profesional y dejó al club ante una pérdida deportiva, económica y emocional de gran alcance. La nueva propiedad no empieza desde cero: recibe un escudo con una historia poderosa, una masa social que sigue respondiendo y una entidad que necesita recuperar el crédito perdido.

Aitkenhead encarna la apuesta inversora; Baroli, el perfil ejecutivo encargado de llevarla al terreno. Luis Serrano Antón pone nombre a los principios que, a su juicio, deberían guiar el proceso: innovación, disrupción y coraje. El éxito no dependerá de las siglas de IDC Network ni de la trayectoria previa de sus responsables, sino de que esas ideas se conviertan en una gestión más ordenada, decisiones deportivas consistentes y resultados sostenibles.

El Zaragoza necesita volver a creer, pero la confianza no se decreta. Se gana con hechos: formalizar la nueva etapa, explicar el rumbo, cumplir los compromisos y construir un equipo capaz de responder en el campo. Esa es la partida de Aitkenhead y Baroli. Y, como recuerda Serrano Antón, la gran dificultad estriba en que dicha partida se juega al mismo tiempo en los despachos, en las cuentas, en la cantera y, lógicamente, en el césped.