Luis de la Fuente se corona en el Balón de Oro como mejor entrenador: "Es para mí un auténtico honor"

El London Palladium Theatre de la capital de Inglaterra ha acogido la gala del Balón de Oro este 2026. Por primera vez en la historia, este certamen que otorga el diario L'Equipe con la asociación de la UEFA y France Football para reconocer al mejor futbolista de la pasada temporada se ha celebrado fuera del país.

En una gala con un marcado protagonismo español, el trofeo de mejor entrenador del año masculino, entregado por Rafa Benítez, ha sido para Luis de la Fuente. El técnico de Haro guio a la selección española a la cima del fútbol proclamándose campeones en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En su discurso Luis de la Fuente ha asegurado que recibir este premio "es para mí un auténtico honor". El español ha asegurado que se trata del premio "de un colectivo, de unos jugadores que es un honor entrenar y dirigir, del mejor cuerpo técnico del mundo".

Seguidamente, ha agradecido a la selección española de fútbol, al presidente de la RFEF, Rafael Louzán y al director técnico de desarrollo Aitor Karanka. Además, ha hecho extensible este aprecio a "todos los trabajadores de la RFEF".

LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN'S COACH OF THE YEAR! #ballondor pic.twitter.com/asoNfyDyM7 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

A continuación, ha dado las gracias a su familia, "a los que están y los que no". En especial, ha asegurado recordar "a mis padres y mi hermano". Por último, ha expresado que este premio no es una meta alcanzada sino un reconocimiento para seguir creciendo.

En esta categoría estaban nominados otros entrenadores españoles como Luis Enrique —técnico del PSG—, Mikel Arteta —entrenador del Arsenal—, o Unai Emery —técnico del Aston Villa—. A ellos, se sumaba Kompany —entrenador del Bayern de Múnich—, quien estuvo ausente en el London Palladium Theatre debido a unos problemas de salud recientes.

Por otro lado, en categoría femenina, el trofeo también ha sido para otro español. Pere Romeu, entrenador del FC Barcelona femenino, ha subido a la tarima para recibir el premio de manos de Rafa Benítez después de una temporada en la que se han alzado con la liga femenina, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Champions League.