Todo lo que debes saber de la gala del Balón de Oro: el trofeo se traslada a Londres por primera vez

El trofeo que espera en Londres. El London Palladium Theatre de la ciudad inglesa acogerá la entrega de este galardón que otorga el diario L'Equipe con la asociación de la UEFA y France Football para reconocer al mejor futbolista de la pasada temporada.

Esta edición se celebra por primera vez fuera de París con motivo del 70 aniversario en el que se realizará un emotivo homenaje a Stanley Matthews, futbolista inglés ganador del primer Balón de Oro en 1956, a los 41 años.

En total, cien periodistas de diferentes países eligen al jugador más destacado de la pasada campaña y que cogerá el relevo de Ousmane Dembelé, vigente ganador. Entre los favoritos a alzarse con el galardón se encuentran Lamine Yamal, Mbappé y Harry Kane.

Entre los mejor posicionados

Lamine Yamal anotó 24 goles en 45 partidos con el FC Barcelona. Además, anotó un tanto con España durante la Copa del Mundo. En su palmarés de la temporada pasada se encuentran LaLiga, la Supercopa de España y el Mundial. En lo individual fue elegido Mejor Jugador de LaLiga EA Sports 2025/2026, por delante de Mbappé. A sus 19 años, el futbolista culé podría conseguir el tercer Balón de Oro en la historia de España.

En lo que se refiere a Kylian Mbappé, marcó 42 goles en 44 partidos con el Real Madrid. En su participación en el Mundial marcó diez tantos con la selección francesa y fue el máximo goleador del torneo. Sin embargo, no añadió ningún título a su vitrina.

El inglés Harry Kane anotó 61 goles en 51 partidos con el Bayern de Múnich y se proclamó campeón de la Bundesliga, de la Copa de Alemania y de la Supercopa alemana. A nivel individual, fue el máximo goleador de la competición alemana, lo que le permitió alzarse con la Bota de Oro. Además, llegó a las semifinales del Mundial con Inglaterra y marcó seis goles.

Aparte de estos tres, otros jugadores como Kvaratskhelia, Dembélé o Rodri se encuentran en la lista de candidatos al trofeo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la gala del Balón de Oro?

La gala del Balón de Oro tendrá lugar este lunes 26 de octubre a partir de las 21:00 horas en el London Palladium Theatre. El nombre del ganador del Balón de Oro, el premio con más repercusión de la noche, se sabrá sobre las 22:55 horas.

Además, en juego también estará el Balón de Oro femenino, donde otra española, Alexia Putellas, opta a recuperar la corona y sumar un nuevo Balón de Oro a su palmarés particular. A esto se suman el trofeo Kopa (mejor joven), el trofeo Yashin (mejor portero), el trofeo Gerd Müller (máximo goleador) y el trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador), además del premio Sócrates (acciones solidarias dentro del deporte) y el premio al mejor club del año tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Los derechos de retransmisión de la gala del Balón de Oro pertenecen en España a Movistar, que será la encargada de emitir el evento en directo a través de Movistar+ (dial 7).