Así queda la clasificación final del Balón de Oro: "La diferencia entre Kane y Mbappé fue mínima"

El futbolista inglés Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, se coronó este lunes en Londres con el Balón de Oro 2026, el sexto en la historia de Inglaterra y el primero en conseguirlo desde Michael Owen en 2001. El delantero del Bayern de Múnich, que anotó 73 goles entre club y selección la pasada campaña en 65 partidos, terminó por delante del madridista Kylian Mbappé y del barcelonista Lamine Yamal, los dos favoritos al título.

Desde primera hora de la tarde, la organización del Balón de Oro fue anunciando el ranking de esta votación hasta que, casi a las 12 de la noche (hora peninsular española), Ronaldo Nazario pronunció el nombre de Harry Kane en el escenario del London Palladium de la capital británica.

Por detrás del delantero inglés quedó Mbappé, que logró superar en votos a un Lamine Yamal, que el año pasado fue segundo. En el cuarto y quinto puesto se situaron finalmente Rodri Hernández y Leo Messi, respectivamente.

Vincent Garcia, redactor jefe de France Football y director de la organización del Balón de Oro, desveló después de la gala que "la diferencia entre Kane y Mbappé fue mínima". "La diferencia de puntos entre Kane y Mbappé es menor que la que hubo entre Rodri y Vinicius en 2024. Aquella fue de 41 puntos, y eso no era mucho ni siquiera entonces", afirmó.

En cuanto al tercer puesto de Lamine Yamal, Garcia cree que se debe a que "hubo una división" para los jugadores españoles y "Rodri le quitó algunos votos a Lamine en esta votación en particular".

"Hubo cierta dispersión de votos entre los españoles. España era un colectivo, por lo que fue difícil destacar una actuación individual. Sabiendo que Lamine Yamal es campeón del mundo pero marcó un solo gol y empezó lesionado, a los miembros del jurado les costó diferenciar a los españoles y destacar a uno sobre otro", añadió.

Clasificación final del Balón de Oro 2026

1. Harry Kane (Bayern)

2. Kylian Mbappé (Real Madrid)

3. Lamine Yamal (FC Barcelona)

4. Rodri (FC Barcelona)

5. Leo Messi (Inter Miami)

6. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

7. Ousmane Dembélé (PSG)

8. Erling Haaland (Manchester City)

9. Michael Olise (Bayern)

10. Fabián Ruiz (PSG)

11. Jude Bellingham (Real Madrid)

12. Pau Cubarsí (FC Barcelona)

13. Achraf Hakimi (PSG)

14. Vitinha (PSG)

15. Declan Rice (Arsenal)

16. Ferran Torres (PSG)

17. Vinícius Junior (Real Madrid)

18. Marc Cucurella (Real Madrid)

19. Joao Neves (PSG)

20. Willian Pacho (PSG)

21. Gabriel Magalhaes (Arsenal)

22. Lautaro Martínez (Inter Milán)

23. Nuno Mendes (PSG)

24. Luis Díaz (Bayern)

25. Marquinhos (PSG)

26. Dayot Upamecano (Bayern)

27. Bruno Fernandes (Manchester United)

28. Julián Quiñones (Al-Qadisiyah FC)

29. William Saliba (Arsenal)

30. Sadio Mané (Al-Nassr)

* En negrita, los jugadores españoles