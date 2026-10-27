Fernando Daucik, el rey de la Copa: su método sigue vivo en el fútbol del siglo XXI

Arranca una nueva edición de la Copa del Rey con los partidos de la primera ronda que se disputa esta semana —de la que están exentos el FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad por su participación en la Supercopa de España el próximo mes de febrero en Turquía— y la consultora Daucik Kubala Management (DKM) ha querido reivindicar la figura de Fernando Daucik, el entrenador más laureado de la historia del torneo. Ganó seis títulos con tres clubes distintos y construyó, junto a Ladislao Kubala, uno de los equipos más recordados del Barça.

Décadas después, su hijo Javier Daucik Kubala dirige esta consultora que busca trasladar al fútbol actual algunas de las ideas de su padre: conocer al futbolista, preparar el trabajo de forma específica y construir equipos desde la planificación.

La primera ronda de la Copa 2026-27 se disputa entre los días 27 y 29 de octubre. El torneo vuelve así a poner en primer plano una competición que Daucik dominó como ningún otro entrenador. Sus seis títulos (cifra que lo mantiene en solitario en lo más alto de la clasificación) se repartieron entre el Barcelona —1951, 1952 y 1953—, el Athletic Club —1955 y 1956— y el Real Zaragoza —1966—.

Su récord habla de resultados, pero también de una carrera capaz de dejar huella en diferentes vestuarios. Daucik no quedó asociado a un único equipo ni a un único ciclo. En Barcelona encontró a Kubala, su cuñado y la gran figura de aquel conjunto; en Bilbao ganó títulos con el Athletic; y en Zaragoza cerró su cuenta copera con una nueva conquista. Su historia es la de un técnico que supo organizar equipos competitivos alrededor de las cualidades de sus futbolistas.

Daucik y Kubala, una alianza decisiva

La relación entre ambos comenzó antes de su llegada al Barcelona. Fernando Daucik, entrenador del Hungaria, conoció a Ladislao Kubala cuando el delantero húngaro se incorporó a aquel equipo formado por futbolistas exiliados de Europa Central. Más tarde, Kubala se casó con Anna, hermana del técnico. El vínculo familiar se convirtió también en una sociedad deportiva: Daucik dirigía desde el banquillo y Kubala deslumbraba sobre el césped.

El entrenador llegó al Barcelona en 1950, y Kubala se incorporó a la competición oficial con el equipo en abril de 1951. A partir de entonces, el Barça inició una etapa de enorme éxito. La plantilla que ambos ayudaron a construir reunió a Kubala con jugadores como Ramallets, Basora, César, Segarra y Biosca. En la temporada 1951-52 ganó cinco títulos y pasó a la historia como el equipo de las Cinco Copas.

Kubala es inseparable de esa historia, pero el protagonismo de Daucik va más allá de haber entrenado a una de las mayores leyendas del club. Su equipo ofreció un marco para que el talento del delantero se desarrollara y se integrara en un grupo competitivo. La asociación entre ambos muestra cómo un jugador extraordinario y un entrenador capaz de organizar sus virtudes pueden transformar una plantilla y marcar una época.

La influencia de Daucik se extendió después a otros equipos del fútbol español. Con el Athletic Club logró dos Copas consecutivas y una Liga. La victoria de 1956 llegó tras una final perdida dos años antes, que habría podido convertir su racha en cinco triunfos coperos seguidos. Una década después, en 1966, añadió el título con el Zaragoza. Seis Copas en tres equipos distintos consolidaron su lugar en la historia del torneo.

De una idea de entrenamiento a la metodología DKM

La consultora fundada por la familia Daucik Kubala presenta su metodología como una actualización del trabajo de Fernando Daucik. La propuesta combina análisis del juego y tecnología con la evaluación de factores técnicos, físicos, tácticos y psicológicos. Según explica DKM en su página sobre la metodología de entrenamiento, los datos deben servir para detectar necesidades y orientar el trabajo, no quedarse en una recopilación de estadísticas.

El método contempla entrenamientos individuales y específicos por posiciones, además de tareas colectivas vinculadas a situaciones reales de partido. DKM pone el acento en la toma de decisiones, la preparación táctica y la mejora continuada de cada jugador. La compañía también trabaja en análisis del rendimiento, planificación de plantillas, scouting, formación de entrenadores y desarrollo de canteras.

Javier Daucik Kubala explica a Libertad Digital que la selección y el conocimiento de los futbolistas eran centrales en el trabajo de su padre. "Mi padre tenía un sistema muy claro para seleccionar a los jugadores y establecer sus capacidades, tanto físicas como mentales", afirma en el documento de presentación de DKM. La consultora sostiene que esa atención al individuo sigue siendo relevante, aunque ahora pueda apoyarse en herramientas de análisis y medición que no existían en los años cincuenta.

La metodología también recoge una idea que conecta directamente con la experiencia de Daucik en distintos clubes: el rendimiento colectivo depende de cómo encajan los jugadores y de que cada uno entienda su papel. Por eso, DKM plantea estudiar las características de la plantilla antes de proponer cambios y adaptar el entrenamiento a las necesidades detectadas. En el fútbol actual, ese enfoque se aplica tanto a equipos profesionales como a jugadores en formación.

La cantera representa otra vía para mantener vivo ese legado. DKM propone evaluar la evolución individual de los jóvenes, trabajar sus necesidades técnicas y tácticas y preparar su adaptación a distintos modelos de juego. La línea de gestión de cantera de la consultora presenta al jugador como el centro del proceso formativo y plantea que el análisis sirva para orientar su desarrollo.

Con la Copa del Rey en marcha, la trayectoria de Daucik vuelve a ser una referencia concreta: seis títulos y equipos distintos que encontraron en su dirección una vía para competir y ganar. Kubala fue el talento que dio dimensión internacional a la etapa más recordada, pero el legado no se agota en aquella sociedad ni en un palmarés. DKM busca prolongarlo en el presente con una metodología que combina planificación, formación y análisis, y que aspira a que las ideas del entrenador sigan teniendo aplicación en el fútbol de hoy en día.