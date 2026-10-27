Guerra Barça-Atleti: el club azulgrana recurrirá la sanción de 602 euros de la RFEF

El FC Barcelona no está dispuesto a pagar los 602 euros de multa impuestos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por sus contactos con Julián Álvarez durante el pasado mercado de verano. Aunque el importe es prácticamente simbólico para una entidad de la dimensión económica del club azulgrana, la dirección barcelonista considera que su actuación fue correcta y recurrirá la resolución federativa. El enfrentamiento con el Atlético de Madrid por el delantero argentino suma así un nuevo capítulo, después de la denuncia presentada por el conjunto rojiblanco.

La sanción llega tras el expediente disciplinario abierto por la RFEF a raíz de la denuncia del Atlético, que acusó al Barcelona de aproximarse a un futbolista que tenía contrato en vigor con el club madrileño. Según la información publicada por Marca, la entidad catalana rechaza abonar la cantidad no por su cuantía, sino por una cuestión de principios: sostiene que informó debidamente al Atlético de su interés por el delantero y que, por tanto, no considera que haya cometido una irregularidad.

El caso pone de manifiesto las tensiones que pueden surgir entre los grandes clubes cuando uno de ellos se interesa por un jugador que mantiene un compromiso contractual con otro equipo. También plantea una cuestión reglamentaria sobre los procedimientos que deben seguirse en este tipo de negociaciones y sobre los límites de los contactos previos a una posible operación.

Una multa prevista en el reglamento federativo

La RFEF ha fundamentado la sanción en el artículo 133 de su reglamento, relativo al incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias que no estén tipificados como infracciones graves o muy graves. Este precepto contempla distintas sanciones para las infracciones leves, entre ellas multas de hasta 602 euros, suspensiones o inhabilitaciones y, en determinados supuestos, la clausura de un estadio por un partido.

La resolución conocida en las últimas horas impone al Barcelona la multa económica máxima prevista en ese apartado. La cantidad resulta reducida en comparación con las cifras que habitualmente se manejan en el mercado de fichajes, pero el club entiende que aceptar la sanción supondría asumir una conducta que considera legítima.

Por ese motivo, la entidad azulgrana prepara un recurso para intentar revocar la decisión. Su postura es que las conversaciones relacionadas con Julián Álvarez se desarrollaron correctamente y que el Atlético conocía el interés barcelonista por el futbolista. El club madrileño, por su parte, considera que debía haber recibido una comunicación formal por escrito antes de que el Barcelona se dirigiera al jugador.

El Atlético denunció los contactos en verano

La controversia comenzó en julio, cuando el Atlético de Madrid denunció los acercamientos del Barcelona a su delantero argentino. Julián Álvarez tiene contrato con el conjunto rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030, un compromiso que reforzaba la posición del club madrileño ante cualquier intento de negociar su salida.

El Atlético defendió que su responsabilidad era proteger los intereses de la entidad y que el Barcelona debía respetar los procedimientos establecidos antes de contactar con un futbolista bajo contrato. La denuncia dio lugar a la apertura de un expediente por parte de la RFEF, cuya resolución se ha conocido ahora.

El conjunto madrileño también acudió a la FIFA, aunque el organismo internacional se declaró incompetente para intervenir en este asunto. La vía federativa española ha sido, por tanto, la que ha desembocado en la sanción económica al club catalán.

Finalmente, no hubo acuerdo entre las dos entidades para el traspaso del delantero, que continúa bajo las órdenes de Diego Simeone. El interés del Barcelona no se tradujo en una operación y Julián Álvarez permaneció en el Atlético, pese a las informaciones y especulaciones que rodearon su futuro durante el verano.

Un conflicto que va más allá de los 602 euros

La negativa del Barcelona a pagar la multa evidencia que el desacuerdo trasciende la cuantía de la sanción. Para el club azulgrana, aceptar la resolución sin recurrirla supondría admitir que su proceder incumplió las obligaciones reglamentarias. De ahí que haya decidido impugnarla pese al reducido importe económico.

La disputa también refleja la importancia que los clubes conceden a los procedimientos de negociación y a la protección de sus jugadores bajo contrato. En operaciones de esta magnitud, los contactos previos pueden convertirse en un foco de conflicto cuando las partes discrepan sobre la forma en que deben producirse.

Ahora será necesario esperar a la resolución del recurso que prepara el Barcelona para conocer si la sanción se mantiene o queda anulada. Hasta entonces, la multa de 602 euros constituye la respuesta disciplinaria de la RFEF a la denuncia del Atlético, mientras que el club catalán mantiene su rechazo a reconocer que actuó incorrectamente.

El desenlace determinará si el expediente queda cerrado con la sanción impuesta o si la controversia continúa por la vía federativa. En cualquier caso, el episodio confirma que la disputa por Julián Álvarez no terminó con el cierre del mercado de fichajes: ahora se libra en el terreno reglamentario, con el Barcelona decidido a defender su interpretación de los hechos.