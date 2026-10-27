Las caras de Lamine Yamal y Mbappé al ver a Kane conquistar el Balón de Oro

Después de varios meses en los que Lamine Yamal y Kylian Mbappé se han situado en el centro de los focos como favoritos a alzarse con el Balón de Oro, Kane fue quien resultó finalmente galardonado con el trofeo.

Ronaldo Nazario fue el encargado de hacer la entrega al futbolista, el quinto inglés en la historia en ganarlo, en una 70ª edición que comenzó con unos cuarenta y cinco minutos de retraso debido al tráfico londinense. Por detrás, Mbappé, segundo clasificado, y Lamine Yamal, que bajó un escalón respecto al puesto del año pasado. Sus caras reflejaron su inconformidad.

En el momento del nombramiento, Kane se echó las manos a la cara, en señal de incredulidad y procedió a levantarse para dirigirse al escenario. A su lado sentado, Lamine Yamal, quien apenas se elevó de su asiento para felicitar al inglés y su cara era un reflejo de tristeza y decepción. Mientras el premiado daba su discurso, el culé continuó serio y cabizbajo.

That Lamine stare to Kane pic.twitter.com/0pCcCIvk1N — Adam 🇪🇬 (@advmode5) October 26, 2026

La reacción de Kylian Mbappé fue muy parecida a la del futbolista del FC Barcelona. El galo, desde su asiento, se abrazó con Kane y esbozó una tímida sonrisa, aunque el rostro de seriedad había sido el protagonista en los instantes previos y lo fue en los posteriores.

Al contrario, Rodri Hernández se puso en pie para felicitar a su compañero de profesión, al igual que otros de los nominados al Balón de Oro que se encontraban presentes en el London Palladium Theatre de la capital de Inglaterra.

Más premios para Kane

Además del Balón de Oro, Kane se llevó el Trofeo Gerd Müller que reconoce al futbolista con mayor número de goles anotados durante la temporada anterior, sumando los tantos convertidos con su club —en competiciones oficiales— y con su selección nacional.

"Trabaja duro en silencio. Deja que el éxito sea tu ruido", escribió el futbolista del Bayern de Múnich tras la gala. "Nadie lo merece más", escribió el club bávaro en sus redes sociales para felicitar a Kane. Las felicitaciones al futbolista fueron sucediéndose a medida que pasaban los minutos.