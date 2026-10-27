El post partido del clásico y la gala del Balón de Oro marcaron la tertulia de El Primer Palo con Juanma Rodriguez, María Trisac, Dani Blanco. Israel Iñiguez, Sergio Fernández y Sergio Valentín.

Casi todos los contertulios destacaron la labor de Mourinho. Isra Iñiguez dijo que "destaca sobre manera la labor del técnico" a lo que María Trisac y Sergio Fernández añadieron "es una cura de humildad también para el Barcelona".

Sergio Valentín matizó que "Mou se ha dado cuenta de su idea. Esta es la que va allevar a cabo ahora en la emporada" y Dani Blanco precisó "el Barcelona ha perdido ante los dos equipos potentes que ha jugado".

Harry Kane se impuso enel Balón de Oro. Isra Iñiguez dijo que "este premio me da mucha pereza" y Sergio fernández apuntó a "las caras de los derrotados son lamentables"