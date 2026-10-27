Los grandes olvidados del Balón de Oro: leyendas sin corona

El Balón de Oro, que este lunes ha ganado el delantero inglés Harry Kane en Londres, reconoce cada año a un futbolista, pero su palmarés no reúne a todas las leyendas del fútbol. Pelé y Diego Armando Maradona no pudieron optar al premio durante sus mejores años por las normas de elegibilidad, pues hasta 1995 solo podían optar a él los jugadores que tuvieran la nacionalidad de países europeos. Otros, como Xavi Hernánez, Andrés Iniesta, Paolo Maldini o Raúl González, compitieron por él, pero se quedaron a las puertas.

Pelé y Maradona son los casos más evidentes. No es que el premio los ignorase en igualdad de condiciones: durante buena parte de sus carreras, las normas les cerraron la puerta. Creado en 1956 por France Football, el galardón estuvo reservado inicialmente a futbolistas europeos. En 1995 se abrió a jugadores de cualquier nacionalidad, siempre que actuaran en un club europeo; desde 2007 pudieron optar también quienes jugasen fuera de Europa. Pelé recibió un Balón de Oro honorífico en 2014 y Maradona, otro en 1995, aunque esos reconocimientos no alteran el palmarés oficial.

En el caso de Maradona, la injusticia estadística tiene un escenario muy concreto: México 1986. Fue el futbolista que convirtió un Mundial en un relato personal, entre la genialidad y la polémica, y llevó a Argentina hasta el título. Pero jugaba en el Nápoles y era argentino, dos razones que entonces lo dejaban fuera del sistema. Pelé, por su parte, fue campeón del mundo en tres ocasiones (1958, 1962 y 1970) y uno de los grandes embajadores del fútbol, pero tampoco pudo aspirar al premio durante sus mejores años. Los trofeos honoríficos reconocieron su dimensión histórica, pero no pueden devolverles la posibilidad de competir por ellos cuando estaban en activo.

Los que se quedaron a un voto, o a una posición

Entre quienes sí fueron elegibles, Paolo Maldini representa la larga espera de los defensas. Sí llegó al podio: fue tercero en 2003, por detrás de Pavel Nedved y Thierry Henry, y también ocupó el tercer puesto en 1994. Su carrera con el Milan incluyó cinco Copas de Europa y una longevidad extraordinaria en la élite. No fue una ausencia de méritos; fue, quizá, el reflejo de una tendencia: el premio ha mirado con más facilidad hacia los goleadores y los jugadores decisivos en el último tercio del campo.

Otro nombre que obliga a detenerse es el de Franco Baresi, compañero de Maldini en la defensa del Milan. Capitán, pieza clave de un equipo histórico y campeón del mundo con Italia en 1982, el defensa italiano, fallecido el pasado 31 de julio a los 66 años, nunca ganó el Balón de Oro. Su caso recuerda que una defensa dominante suele repartirse el reconocimiento: el resultado colectivo se celebra, pero la votación individual tiende a buscar al futbolista que marca el gol o firma la jugada final. Aunque lógicamente hay excepciones, como por ejemplo la de su compatriota Fabio Cannavaro, actual seleccionador de Uzbekistán, que ganó el Balón de Oro en 2006 tras haberse proclamado campeón del mundo con la Azzurra.

La portería tiene una frontera aún más clara. Lev Yashin, el soviético conocido como la Araña Negra, sigue siendo el único guardameta que ha ganado el Balón de Oro: lo hizo en 1963. Después, grandes porteros se acercaron, pero no pudieron derribar esa barrera. Oliver Kahn fue tercero en 2001 y 2002; Gianluigi Buffon terminó segundo en 2006, después de ganar el Mundial con Italia. Iker Casillas, pese a ser decisivo en los éxitos del Real Madrid y de la selección española, nunca subió al podio. El premio tiene categorías específicas para guardametas desde hace unos años, pero durante décadas el máximo reconocimiento individual siguió siendo terreno casi exclusivo de los jugadores de campo.

La generación española que se encontró con Messi

Xavi Hernández y Andrés Iniesta no se quedaron fuera por falta de reconocimiento: ambos fueron finalistas y subieron al podio. Lo que se escapó fue el primer puesto. En 2010, el año del Mundial de Sudáfrica, los tres candidatos fueron compañeros del Barcelona: Lionel Messi, Iniesta y Xavi. Messi ganó, Iniesta quedó segundo y Xavi fue tercero.

La discusión sigue viva porque aquel año 2010 reunió argumentos difíciles de comparar. Iniesta marcó el gol de la final del Mundial y Xavi dirigió el juego de una España campeona; Lionel Messi, mientras tanto, había firmado otra temporada deslumbrante con el Barcelona. No hay una fórmula que resuelva qué debía pesar más: el éxito con la selección, el rendimiento de club o el brillo individual. Lo indiscutible es que dos futbolistas que definieron una época terminaron detrás de su compañero. Pero hay otra mirada más respecto a las ausencias, pues en años más recientes también han quedado fuera de la lista de candidatos jugadores que han firmado temporadas de enorme impacto.

El segundo puesto también puede ser una condena

Raúl González fue segundo en 2001, el mejor puesto de su carrera en la votación. Aquel año, el premio fue para Michael Owen. Raúl ya era el gran referente ofensivo del Real Madrid, había acumulado títulos y goles, y parecía destinado a ocupar durante mucho tiempo el centro de la conversación. Pero nunca llegó a levantar el galardón.

Thierry Henry también rozó la cima. Fue segundo en 2003, por detrás de Nedved, y tercero en 2006. Su velocidad y su producción goleadora lo convirtieron en el rostro de un Arsenal que dominó en Inglaterra y en una Francia campeona del mundo años atrás (1998). Alessandro Del Piero, por su parte, fue durante casi dos décadas uno de los símbolos de la Juventus, pero tampoco pudo ganar el premio. La lista de nombres que quedaron fuera del palmarés incluye, así, perfiles muy distintos: delanteros de época, defensas históricos, porteros legendarios y centrocampistas que gobernaron partidos.

También hay que mirar más allá del recuento de títulos y podios. El Balón de Oro se decide en un momento concreto y bajo reglas que cambian, con votantes que ponderan de manera distinta los goles, los títulos y el rendimiento individual.

Por eso, el palmarés sirve para recordar a quienes vencieron, pero no basta para ordenar la historia. Pelé y Maradona quedaron excluidos por la normativa de su época; Xavi, Iniesta, Maldini, Buffon, Raúl y Henry compitieron por el galardón y se quedaron a las puertas. No comparten posición, generación ni camino. Sí comparten una paradoja: fueron protagonistas de algunos de los momentos más memorables de la historia del fútbol mundial y, aun así, el Balón de Oro nunca llevó su nombre.