Puma y LaLiga presentan el balón oficial de invierno de la temporada 2026/27

Puma y LaLiga han presentado el nuevo balón oficial de invierno para la temporada 2026/27, una evolución del Stellar Nitro diseñada para mantener el ritmo y la calidad del juego durante los meses más exigentes del calendario, en los que la temporada entra en su fase más intensa. Su diseño de alta visibilidad facilita su seguimiento sobre el terreno de juego en condiciones de poca luz y climatología adversa.

Tras el lanzamiento del balón con el que arrancó la temporada, esta nueva edición combina la tecnología de alto rendimiento de Puma con una llamativa paleta de colores en verde lima en contraste con tonos en azul, negro y detalles en fucsia. Creado para ofrecer una excelente visibilidad en el terreno de juego, tanto bajo la lluvia como en condiciones de poca luz, el Stellar Nitro busca garantizar una respuesta precisa en cada control, pase y disparo, permitiendo a los jugadores identificar su objetivo y el lugar exacto en el que colocar el balón, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Fácil de ver, pero difícil de detener, el Stellar Nitro incorpora el núcleo Nitrofoam de Puma, una espuma con infusión de nitrógeno que maximiza el retorno de energía en el impacto y proporciona mayor velocidad y potencia independientemente del terreno de juego. A ello se suma un diseño aerodinámico de 4+4 paneles, concebido para optimizar el flujo de aire y reducir la resistencia aerodinámica, favoreciendo una trayectoria más estable y predecible.

La superficie exterior de PU texturizada en 3D, con un grosor de 1,2 mm, mejora el control, la precisión del toque y la durabilidad. Su acabado con relieves contribuye, además, a reducir la resistencia al aire, favoreciendo la aceleración del balón tras el disparo y ayudándolo a mantener su velocidad durante el vuelo.

La nueva edición del balón oficial de invierno comenzará a utilizarse a partir de este fin de semana —jornada 11 de LaLiga EA Sports y 12 de LaLiga Hypermotion— en todos los encuentros que se disputen. El balón oficial de invierno Puma LaLiga Stellar Nitro estará disponible en Puma.com y en distribuidores seleccionados de todo el mundo.