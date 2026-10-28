Así juega Romano Floriani: el bisnieto de Mussolini empieza a despuntar en la Serie A

Romano Floriani Mussolini empieza a estar de moda en el fútbol italiano. Este martes se estrenó como goleador con la camiseta de la Lazio, en la goleada por 2-6 ante el Sassuolo, en una noche que debía ser exclusivamente futbolística y que terminó dando la vuelta al mundo por una circunstancia que el lateral derecho lleva toda su vida a cuestas: ser bisnieto de Benito Mussolini, el dictador que marcó a sangre y fuego la historia de Italia. Su primer gol en la Serie A ya es una realidad. Desembarazarse de la sombra de su apellido es otra historia.

El fútbol tiene la saludable costumbre de poner a cada uno en su sitio, aunque a veces la realidad se empeñe en añadirle ingredientes que poco tienen que ver con el balón. Floriani Mussolini aprovechó un centro de Kenneth Taylor para firmar el 1-3 provisional de la Lazio en el minuto 16. El tanto, inicialmente anulado por un supuesto fuera de juego, acabó subiendo al marcador después de que el VAR confirmara que la posición del defensa era legal. El estreno goleador quedó certificado y el joven futbolista pudo celebrar un momento importante en su carrera.

Romano Floriani Mussolini, great-grandson of Benito, scores his first Serie A goal. On this same date, 27 October, Il Duce began his march on Rome. Storia. pic.twitter.com/1NY8lS40Ba — Angelo Plume (@poxesfoxes) October 27, 2026

Pero, como ocurre cada vez que su nombre aparece en los titulares, el fútbol no iba a ser el único protagonista. Su apellido, inevitablemente, volvió a acaparar muchas miradas.

Un gol que vale más que una estadística

La jugada fue sencilla, aunque el desenlace tuvo su suspense. El balón atravesó el área del Sassuolo sin que Mattia Zaccagni ni Tijjani Noslin llegaran a tocarlo. Floriani Mussolini apareció para rematarlo deslizándose por el césped y superar al guardameta Stefano Turati. El asistente levantó inicialmente el banderín, pero la revisión arbitral despejó las dudas y concedió el tanto.

Era su primera diana en la Serie A y apenas la segunda de su carrera profesional. La anterior se remontaba a su etapa en el Juve Stabia, cuando jugaba cedido en la Serie B. No es, por tanto, el gol de un delantero acostumbrado a vivir del área rival, sino el de un lateral que intenta consolidarse en una competición donde cada oportunidad exige aprovechar al máximo los minutos.

El tanto contribuyó a una goleada que confirmó las buenas sensaciones de la Lazio de Gennaro Gattuso, que se impuso por 2-6 y se sitúa provisionalmente al frente del campeonato con 25 puntos de 27 posibles tras nueve jornadas. Para Floriani Mussolini, además, supone un paso adelante en su intento de ganarse un sitio en el fútbol de élite por méritos propios.

La celebración tuvo también una dedicatoria especial a los aficionados del conjunto romano desplazados hasta Sassuolo. El defensa agradeció el apoyo recibido y explicó que había sentido que jugaban prácticamente en casa. Un gesto de agradecimiento habitual en cualquier futbolista, pero que, en su caso, queda inevitablemente rodeado por una atención mediática muy superior a la que suele acompañar a un joven lateral.

La carga de un apellido histórico

Romano Benito Floriani Mussolini es hijo de Alessandra Mussolini y bisnieto de Benito Mussolini, fundador del fascismo italiano y dictador del país entre 1922 y 1943. Su nombre le conecta con uno de los capítulos más oscuros de la historia europea, una herencia familiar que no ha elegido, pero de la que difícilmente puede escapar en la esfera pública.

El apellido Mussolini no es precisamente uno más en Italia. Remite al régimen fascista, a la supresión de libertades, a la persecución política y a la alianza de la dictadura con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Una carga histórica que explica que cada aparición pública del futbolista despierte una curiosidad que trasciende lo estrictamente deportivo.

Romano Floriani Mussolini, the great-grandson of Italian WWII leader Benito Mussolini, scored his first goal for Lazio in the Serie A pic.twitter.com/9NJW3IN3AI — Daily Romania (@daily_romania) October 27, 2026

Floriani Mussolini ha tratado de mantener su carrera al margen de esa herencia. En su camiseta aparece únicamente el nombre de Romano, una elección que le permite presentarse en el terreno de juego sin exhibir el apellido que convierte cada partido en una potencial noticia internacional. Sin embargo, basta con consultar una alineación o repasar su trayectoria para que la referencia familiar vuelva a aparecer.

En una entrevista publicada en el año 2024, el jugador aseguró que las cuestiones relacionadas con su apellido no le interesaban y sostuvo que su profesión como futbolista no tenía nada que ver con ellas. También se le atribuye una valoración de Benito Mussolini como una figura importante para Italia, una declaración que ha alimentado el interés por sus opiniones personales. En cualquier caso, conviene distinguir entre las declaraciones efectivamente realizadas, su contexto y las interpretaciones que puedan hacerse de ellas.

Porque una cosa es la genealogía y otra muy distinta la responsabilidad individual. Ni el lugar de nacimiento ni los antepasados determinan por sí solos las ideas de una persona. La trayectoria y las posiciones de cada cual deben juzgarse a partir de sus propios actos.

De la cantera al escaparate de la Serie A

En lo estrictamente futbolístico, Floriani Mussolini ha recorrido el camino habitual de tantos jóvenes que buscan abrirse paso en una de las grandes ligas europeas. Se formó en las categorías inferiores de la Roma antes de incorporarse a la estructura de la Lazio en 2016. Después llegaron las cesiones, entre ellas las del Juve Stabia y el Cremonese, unas experiencias destinadas a proporcionarle los minutos y la continuidad que no siempre se encuentran en una plantilla de primer nivel.

Ese itinerario explica mejor su situación actual que cualquier referencia a su árbol genealógico. El lateral necesita competir, demostrar que puede responder a las exigencias tácticas de su entrenador y convertir sus apariciones en argumentos para seguir creciendo. Un gol en la Serie A ayuda, pero no garantiza nada. La regularidad, la capacidad defensiva y las aportaciones en ataque terminarán determinando su futuro.

La Lazio, por su parte, cuenta con un futbolista que busca hacerse un hueco en un equipo competitivo. La victoria ante el Sassuolo le permitió reforzar su posición en la clasificación y dejó a Floriani Mussolini una fotografía que difícilmente olvidará: la de su primer gol en la máxima categoría italiana.

En las imágenes de la jugada también se observó que tenía el brazo derecho levantado en el momento del pase. La coincidencia alimentó comentarios por la asociación histórica que despierta su apellido. Sin embargo, ese detalle aislado no permite atribuirle una intención política ni demuestra que realizara un saludo fascista. Convertir un gesto congelado en una conclusión sobre las convicciones de una persona sería ir más allá de lo que las imágenes acreditan.

El reto de ser futbolista antes que personaje

La historia de Floriani Mussolini plantea una paradoja evidente. Su apellido le proporciona una notoriedad que otros jóvenes jugadores tardan años en conseguir, pero también amenaza con eclipsar aquello que debería definir su profesión: lo que hace sobre el césped. Su primer gol en la Serie A ha servido para ponerle en el escaparate, aunque buena parte de la atención se haya dirigido a su parentesco con el dictador.

A partir de ahora, el verdadero examen será futbolístico. Tendrá que demostrar que puede ganarse un puesto, competir al máximo nivel y construir una trayectoria que no dependa de la curiosidad que despierta su familia. No será sencillo, pues la historia italiana continúa siendo un terreno especialmente sensible y porque su nombre resulta demasiado reconocible como para pasar inadvertido. Pero tampoco sería justo reducirlo eternamente a una etiqueta. Floriani Mussolini no es Benito Mussolini, ni tiene que responder automáticamente por los actos de su bisabuelo. Sí tendrá que asumir, como cualquier personaje público, que sus propias palabras y comportamientos serán examinados con especial atención.

De momento, ha marcado su primer gol en la Serie A y ha contribuido a una contundente victoria de la Lazio. Es un comienzo, no una consagración. En el fútbol, un tanto puede abrir una puerta, pero después hay que cruzarla muchas veces para permanecer en la élite. El apellido seguirá ahí. La cuestión es si Romano Floriani Mussolini conseguirá que, con el paso de los partidos, se hable cada vez más de sus actuaciones y cada vez menos de sus antepasados. Esa será la verdadera medida de su despegue.