Bordalás, con los afectados por el accidente de Toledo: "Es algo muy duro"

José Bordalás quiso comenzar su comparecencia ante los medios con un recuerdo para las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). El técnico del Getafe mostró su consternación por lo sucedido y trasladó todo su apoyo a los afectados y a sus familiares.

El entrenador azulón explicó que el equipo conoció la noticia poco antes de comenzar el entrenamiento y reconoció el impacto que había provocado la tragedia. "Es una noticia muy triste", señaló Bordalás, antes de destacar que se trata de un momento especialmente doloroso después del accidente ocurrido meses atrás en Adamuz.

"Es algo muy duro. Mandamos todo el apoyo y el pésame a los familiares. Ojalá no se vuelva a repetir", manifestó el técnico alicantino durante una comparecencia que comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

También respaldó la decisión de suspender los encuentros de Copa del Rey previstos para este miércoles. A su juicio, ante una tragedia de esta magnitud, la medida resulta comprensible y adecuada. "Entiendo perfectamente que se suspenda. Es lógico después de una catástrofe de tal magnitud", afirmó.

🖤 José Bordalás ha querido trasladar su apoyo a los familiares de las víctimas y expresar su más sentido pésame tras el trágico accidente ferroviario. Antes del inicio de la rueda de prensa, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. pic.twitter.com/rd1AFPx8Ej — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 28, 2026

El Getafe se mantiene, mientras tanto, pendiente de cómo queda finalmente su compromiso copero ante el Lebrija. Sin embargo, el fútbol quedó en un segundo plano en una jornada marcada por el dolor y la solidaridad con las personas afectadas por el accidente.

El gesto de Bordalás se sumó así a las numerosas muestras de apoyo surgidas durante la jornada. El propio Getafe también guardó un minuto de silencio y expresó públicamente su pésame a los familiares de las víctimas.