El Espanyol destituye a Manolo González tras el batacazo en la Copa

El RCD Espanyol ha destituido este martes a Manolo González como entrenador del primer equipo después de ser eliminado de la Copa del Rey contra el Sestao River (4-3), según ha informado la entidad catalana en un comunicado.

El técnico catalán de origen gallego, de 47 años, llegaba a la eliminatoria de la Copa muy tocado tras sumar un punto de los últimos 15 posibles en LaLiga. González asumía que esta semana era clave para su futuro, empezando por el duelo contra el Sestao y siguiendo con el del viernes frente al Villarreal.

El rendimiento del bloque en los últimos compromisos ha sembrado dudas, desconectándose en el tramo final ante equipos como el Málaga (1-1), Atlético de Madrid (0-1) y Racing de Santander (2-1) y perdiendo puntos clave. Actualmente, el Espanyol está en puestos de descenso: antepenúltimo con 8 puntos y a uno de la salvación que marca el Getafe.

En su comunicado, el club perico destaca que el técnico es un ejemplo de "esfuerzo, constancia y superación", y valora su "implicación y trabajo" en los 107 partidos oficiales que ha dirigido al primer equipo.

Manolo González llegó al Espanyol hace tres temporadas tras la destitución de Luis Miguel Ramis, en marzo de 2024. El preparador catalán, artífice del ascenso a Primera esa misma temporada, ha vivido campañas convulsas desde que tomó las riendas del cuadro periquito, que necesita enderezar el rumbo después de un tramo de temporada bastante convulso.