La actualidad deportiva en El Primer Palo de esRadio arrancó con la resaca de los encuentros de la Copa del Rey. La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación del RCD Espanyol a manos del Sestao River por cuatro goles a tres, una debacle que precipitó la destitución fulminante del técnico perico Manolo González. En el resto de eliminatorias destacaron las clasificaciones del Elche CF, el Málaga CF y la contundente goleada del Villarreal CF ante el Manacor por cero a cinco, mientras que el Rayo Vallecano tuvo que recurrir a la prórroga para deshacerse del Recreativo de Huelva. Tod ello desgranado en la tertulia moderada por Juanma Rodríguez y con María Trisac, Israel Iñiguez, Alfredo Somoza, David Sánchez y Sergio Fernández de contertulios.

El programa abordó en profundidad la controversia internacional desatada en torno a Kylian Mbappé y el régimen chino. A raíz de unas declaraciones en las que el futbolista bromeaba con un meme que calificaba a Mao Zedong de dictador, las autoridades asiáticas exigieron disculpas públicas a LaLiga y al Real Madrid. Alejandro Arenas, especialista en mercadotecnia deportiva, intervino para detallar el riesgo económico que supone este conflicto, advirtiendo de que el mercado de retransmisiones del país oriental aporta en torno a cien millones de euros anuales a la patronal de Javier Tebas, además de cuantiosos contratos de patrocinio corporativo para el club blanco y el propio delantero. "Ha sido por una chorrada pero todo se ha desmoronado. Es verdad que el merado chino e suna potencia mundial"

La gala y las votaciones del Balón de Oro también centraron el debate con la participación de José Félix Díaz, único representante español en el jurado internacional del trofeo. El periodista analizó los criterios aplicados y admitió cierta sorpresa por el veredicto final en favor de Harry Kane por delante de Lamine Yamal y del propio Mbappé. "Hay que decir que me sorprendió el ganador pero el sábado se concoerán los votos de toos". Durante la tertulia se subrayó la creciente decepción de las jóvenes promesas que se daban por vencedoras, remarcando que el baremo de los votantes priorizó el balance estadístico global de la temporada pasada por encima del impacto mediático o el arranque del presente curso.

Por último, el espacio de esRadio conmemoró el decimoséptimo aniversario del recordado Alcorconazo, la histórica goleada por cuatro a cero encajada por el conjunto madridista en Santo Domingo. A través del testimonio del utillero alfarero Agustín Díaz que dijo que "no nos creiamos nada de lo que estaba pasando" y los recuerdos de David Sánchez a pie de campo, se rememoró la mayúscula bronca acontecida al descanso entre Manuel Pellegrini y Guti, un enfrentamiento que evidenció la fractura interna de aquel vestuario y que marcó el desenlace de la eliminatoria copera.