Más de 400 millones en juego: la amenaza china que puede golpear de lleno a LaLiga, el Real Madrid y Mbappé

Las declaraciones de Kylian Mbappé en las que se refirió a un meme que lo compara con Mao Zedong como un "dictador chino" han desencadenado una crisis comercial que puede afectar, y mucho, a las economías de LaLiga, del Real Madrid y las del propio futbolista. La televisión estatal china (CCTV/China Media Group) ha suspendido las emisiones de LaLiga, tres patrocinadores chinos han roto sus contratos con el delantero del Real Madrid y el mercado asiático, uno de los más importantes para el fútbol español, se encuentra en tensión. Aunque el gran acuerdo digital de LaLiga con Migu todavía no se ha cancelado formalmente, el riesgo económico es elevado y fuentes de LaLiga consultados por Libertad Digital nos confirman que hay ahora mismo "miedo" por lo que pueda pasar.

Las declaraciones de Mbappé se viralizaron en redes chinas (superaron los 430 millones de visualizaciones en Weibo) y provocaron una reacción inmediata de marcas y autoridades. Dongpeng Beverage, Mengniu y Milkground anunciaron la ruptura inmediata de sus acuerdos con el jugador, alegando "tolerancia cero" ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales. Paralelamente, China Media Group suspendió las retransmisiones de LaLiga y los contenidos relacionados con el francés.

Tanto Mbappé como el presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidieron disculpas públicas. El Real Madrid también se ha pronunciado este miércoles en un comunicado que dice así: El Real Madrid C. F. desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé. Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid. El club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino. El Real Madrid reafirma su compromiso con los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que le unen a China y a sus ciudadanos.

Sin embargo, las explicaciones del club fueron consideradas insuficientes por las autoridades mediáticas chinas, que condicionan cualquier avance a una disculpa que consideren satisfactoria.

Perdidas millonarias para LaLiga, Mbappé y el Real Madrid

Las cifras exactas de los contratos no se han hecho públicas, pero las estimaciones de medios especializados y fuentes del sector permiten dimensionar el impacto potencial.

LaLiga tiene en vigor un acuerdo con China Mobile Migu firmado en agosto de 2026 y vigente hasta la temporada 2029/30. El contrato incluye los 380 partidos de cada campaña, además de resúmenes y contenidos a la carta. Aunque el importe no se ha desvelado, las estimaciones del sector sitúan los ingresos en una franja de 80 a 120 millones de euros por temporada, lo que eleva el valor total del ciclo a más de 400 millones de euros. A este acuerdo se suma el convenio con China Media Group (desde 2024) para la emisión en abierto de algunos partidos, que ya está suspendido. China es, junto a Estados Unidos, el principal mercado internacional de LaLiga. En la temporada 2024/25 los derechos internacionales aportaron unos 748 millones de euros de los 1.576 millones totales por retransmisiones. El negocio de LaLiga con China se estima entre 80-120 millones de euros anuales, con un valor global del mercado que algunos sitúan hasta los 400 millones en el ciclo vigente.

Kilian Mbappé percibe, según Forbes, unos 100 millones de dólares esta temporada (aproximadamente 70 millones por su contrato con el Real Madrid y 30 millones por patrocinios). Los dos principales acuerdos chinos cancelados (Dongpeng/Bushuila y Mengniu) se estiman en alrededor de 7 millones de euros anuales (unos 50 millones de yuanes). Los contratos vencían a principios de 2027 y era previsible su renovación. Milkground también rompió su colaboración. Esto es aproximadamente un 7-8 % de sus ingresos totales anuales, o alrededor del 23-27 % de sus ingresos por patrocinios.

El Real Madrid se ve afectado de forma indirecta. El club se queda con aproximadamente el 20 % de los derechos de imagen de Mbappé, por lo que percibe una parte de esos ingresos por patrocinio (en torno a 1,4 millones de euros anuales de los contratos chinos). Además, entre el 10 % y el 15 % del merchandising internacional del club procede de China, donde la camiseta de Mbappé es la más vendida. Las llamadas al boicot de productos oficiales del jugador amenazan esa vía de ingresos. Los patrocinadores propios del Madrid en China (Linglong Tire, Roborock, Hisense, entre otros) no han cancelado por el momento.