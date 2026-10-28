Nuevos horarios de la Copa tras suspenderse 24 partidos por el accidente en Urda

Los 24 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey previstos para este miércoles se disputarán entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre, después de ser suspendidos por el accidente ferroviario de Toledo, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La RFEF informó de que el aplazamiento fue "acordado como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas". En cambio, hasta el momento no hay confirmación de que la suspensión vaya a afectar a los encuentros programados para este jueves.

La RFEF suspendió los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este miércoles, tras el choque entre dos trenes ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 fallecidos.

"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy", anunció en un comunicado.

Nuevos horarios de los encuentros

Peña Sport (3a RFEF)-Huesca (1a RFEF): jueves 29 de octubre, 18:00 horas

Numancia (2a RFEF)-Oviedo (2a): jueves 29 de octubre, 18:00 horas

Poblense (2a RFEF)-Ceuta (2a): jueves 29 de octubre, 19:00 horas

Coruxo (2a RFEF)-Zamora (1a RFEF): jueves 29 de octubre, 19:00 horas

Cieza (2a RFEF)-Granada (2a): jueves 29 de octubre, 19:30 horas

Covadonga (3a RFEF)-Valladolid (2a): jueves 29 de octubre, 20:00 horas

Mijas Las Lagunas (2a RFEF)-Jaén (1a RFEF): jueves 29 de octubre, 20:00 horas

Gimnástica Torrelavega (2a RFEF)-Ourense (2a): jueves 29 de octubre, 20:30 horas

Xerez (2a RFEF)-Cádiz (2a): jueves 29 de octubre, 21:00 horas

Pamplona (3a RFEF)-Eibar (2a): martes 3 de noviembre, 19:00 horas

Anaitasuna (Regional)-Alavés (1a): martes 3 de noviembre, 19:00 horas

Club Portugalete (2a RFEF)-Real Unión (1a RFEF): miércoles 4 de noviembre, 19:00 horas

Amorebieta (2a RFEF)-Logroñés (1a RFEF): miércoles 4 de noviembre, 20:00 horas

Utebo (2a RFEF)-Sabadell (2a): miércoles 4 de noviembre, 20:30 horas

Reus Reddis (2a RFEF)-Barakaldo (1a RFEF): miércoles 4 de noviembre, 20:30 horas

Minera (2a RFEF)-Cartagena (1a RFEF): miércoles 4 de noviembre, 20:30 horas

Puertollano (2a RFEF)-Albacete (2a): miércoles 4 de noviembre, 20:45 horas

Badajoz (2a RFEF)-Tenerife (2a): miércoles 4 de noviembre, 21:00 horas

Tarancón (3a RFEF)-Levante (1a): jueves 5 de noviembre, 19:00 horas

Alcoyano (2a RFEF)-Mallorca (2a): jueves 5 de noviembre, 21:00 horas

Trival Valderas Alcorcón (3a RFEF)-Leganés (2a): martes 10 de noviembre, 20:00 horas

Tavernes (Regional)-Valencia (1a): martes 10 de noviembre, 21:00 horas

Navalcarnero (2a RFEF)-Betis (1a): jueves 12 de noviembre, 19:00 horas

Salamanca (2a RFEF)-Celta (1a): viernes 13 de noviembre, 21:00 horas