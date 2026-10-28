Nuevos horarios de la Copa tras suspenderse 24 partidos por el accidente en Urda

Los 24 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey previstos para este miércoles se disputarán entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre, después de ser suspendidos por el accidente ferroviario de Toledo, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La RFEF informó de que el aplazamiento fue "acordado como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas". En cambio, hasta el momento no hay confirmación de que la suspensión vaya a afectar a los encuentros programados para este jueves.
La RFEF suspendió los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este miércoles, tras el choque entre dos trenes ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 fallecidos.
"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy", anunció en un comunicado.
Nuevos horarios de los encuentros
Peña Sport (3a RFEF)-Huesca (1a RFEF): jueves 29 de octubre, 18:00 horas
Numancia (2a RFEF)-Oviedo (2a): jueves 29 de octubre, 18:00 horas
Poblense (2a RFEF)-Ceuta (2a): jueves 29 de octubre, 19:00 horas
Coruxo (2a RFEF)-Zamora (1a RFEF): jueves 29 de octubre, 19:00 horas
Cieza (2a RFEF)-Granada (2a): jueves 29 de octubre, 19:30 horas
Covadonga (3a RFEF)-Valladolid (2a): jueves 29 de octubre, 20:00 horas
Mijas Las Lagunas (2a RFEF)-Jaén (1a RFEF): jueves 29 de octubre, 20:00 horas
Gimnástica Torrelavega (2a RFEF)-Ourense (2a): jueves 29 de octubre, 20:30 horas
Xerez (2a RFEF)-Cádiz (2a): jueves 29 de octubre, 21:00 horas
Pamplona (3a RFEF)-Eibar (2a): martes 3 de noviembre, 19:00 horas
Anaitasuna (Regional)-Alavés (1a): martes 3 de noviembre, 19:00 horas
Club Portugalete (2a RFEF)-Real Unión (1a RFEF): miércoles 4 de noviembre, 19:00 horas
Amorebieta (2a RFEF)-Logroñés (1a RFEF): miércoles 4 de noviembre, 20:00 horas
Utebo (2a RFEF)-Sabadell (2a): miércoles 4 de noviembre, 20:30 horas
Reus Reddis (2a RFEF)-Barakaldo (1a RFEF): miércoles 4 de noviembre, 20:30 horas
Minera (2a RFEF)-Cartagena (1a RFEF): miércoles 4 de noviembre, 20:30 horas
Puertollano (2a RFEF)-Albacete (2a): miércoles 4 de noviembre, 20:45 horas
Badajoz (2a RFEF)-Tenerife (2a): miércoles 4 de noviembre, 21:00 horas
Tarancón (3a RFEF)-Levante (1a): jueves 5 de noviembre, 19:00 horas
Alcoyano (2a RFEF)-Mallorca (2a): jueves 5 de noviembre, 21:00 horas
Trival Valderas Alcorcón (3a RFEF)-Leganés (2a): martes 10 de noviembre, 20:00 horas
Tavernes (Regional)-Valencia (1a): martes 10 de noviembre, 21:00 horas
Navalcarnero (2a RFEF)-Betis (1a): jueves 12 de noviembre, 19:00 horas
Salamanca (2a RFEF)-Celta (1a): viernes 13 de noviembre, 21:00 horas