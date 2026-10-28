Suspendidos los 24 partidos de este miércoles de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha suspendido de urgencia la totalidad de los 24 partidos previstos para este miércoles correspondientes a la primera ronda de la Copa del Rey. La medida responde a la gravedad del trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, el cual ha provocado el corte del corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

El brutal choque entre dos trenes de alta velocidad ha provocado, además de una gran consternación social, el corte absoluto del corredor ferroviario sur que conecta Madrid con Andalucía. Esta situación logística ha imposibilitado el desplazamiento reglamentario de diversos clubes y de sus aficiones hacia los estadios de destino. Un ejemplo directo ha sido la expedición del Real Betis para su partido ante el Navalcarnero; aunque la plantilla viajaba en avión, parte de la directiva se ha visto atrapada por la interrupción en las líneas férreas.

Entre los equipos de Primera y Segunda División más afectados por este aplazamiento masivo se encuentran el Betis, Celta de Vigo, Valencia CF, RCD Mallorca, Deportivo Alavés, Levante UD y Real Oviedo, cuyos compromisos coperos quedan ahora a expensas de una nueva fecha en el calendario.

Por el momento, los partidos programados para este jueves 29 de octubre se mantienen según el calendario oficial de la RFEF, a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos y las labores de asistencia en la zona del siniestro. La Federación informará en los próximos días sobre la reprogramación y horarios definitivos de los encuentros suspendidos.