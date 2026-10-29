Marcos Llorente vuelve a la carga tras la polémica por el accidente de Toledo: "La política me la suda"

Marcos Llorente no ha querido dejar sin respuesta las críticas que ha recibido después de pronunciarse sobre el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo. El jugador del Atlético de Madrid ha utilizado de nuevo sus historias de Instagram para explicar el motivo de sus mensajes y negar que detrás de sus palabras exista un posicionamiento político.

La polémica comenzó este miércoles, cuando Llorente publicó un contundente mensaje dirigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que cuestionaba su gestión tras el accidente y reclamaba responsabilidad, seguridad y explicaciones. Sus palabras provocaron una oleada de reacciones en redes sociales, tanto de apoyo como de rechazo.

Ante las críticas, el futbolista ha decidido dar un paso más y explicar su postura. "¿Politizar? ¿De verdad estamos tan enfermos con la política que ya no podemos ni exigir responsabilidades sin que nos etiqueten de un lado o de otro?", comienza su nueva reflexión. Llorente considera que el debate se ha desviado hacia la confrontación ideológica y lamenta que parte de la sociedad esté más preocupada por defender a uno u otro partido que por analizar lo ocurrido.

"Os pasáis el día peleándoos por políticos que ni os conocen, defendiendo lo indefendible simplemente porque lleva vuestro color político. Y así nos va", sostiene el jugador. Uno de los mensajes más contundentes de la nueva publicación llega cuando Llorente rechaza directamente cualquier intento de situarle políticamente.

"Parece que importa más quién tiene razón políticamente que lo que está pasando de verdad", afirma antes de añadir: "¿Todavía no os habéis dado cuenta de que a mí la política me la suda?". El futbolista insiste en que su intención es la de cualquier ciudadano que reclama explicaciones cuando considera que existen responsabilidades que deben ser asumidas. "Podéis etiquetarme de lo que queráis, me entra por un oído y me sale por el otro", señala. Y añade que, como ciudadano español, exige que "quien tenga una responsabilidad responda por ella".

Llorente defiende que exigir responsabilidades no significa faltar al respeto a las víctimas

En su publicación, el jugador también responde a quienes consideran que sus críticas no eran apropiadas en el contexto de una tragedia con víctimas mortales. Sostiene que precisamente el respeto a las víctimas pasa también por investigar lo sucedido, señalar posibles errores y evitar que una situación similar pueda repetirse.

"El respeto a las víctimas no consiste en callarse. Consiste también en exigir, señalar los errores y luchar para que algo así no vuelva a ocurrir nunca", afirma en su historia. El futbolista vuelve así a poner el foco en la necesidad de esclarecer lo ocurrido y de que los responsables rindan cuentas, alejando su discurso de cualquier identificación partidista.

«Seguid peleándoos entre izquierdas y derechas»

Llorente termina su mensaje con una nueva crítica a la polarización política. «Mirar hacia otro lado no las honra», afirma en referencia a las víctimas, antes de lanzar una última reflexión dirigida a quienes han centrado el debate en la ideología.

"Vosotros seguid peleándoos entre izquierdas y derechas como si os fuera la vida en ello. Mientras tanto, quienes pagamos las consecuencias somos nosotros y quienes deberían rendir cuentas siguen tan tranquilos", escribe. Y cierra su publicación con una frase que resume el tono de toda su respuesta: "Qué pereza esta España".

De esta forma, el futbolista del Atlético de Madrid mantiene su postura después de la polémica generada por su primer mensaje y deja claro que, al menos según su explicación, su intención no es entrar en una batalla partidista, sino reclamar responsabilidades por lo ocurrido.