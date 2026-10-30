Este fin de semana no me importa el fútbol

No me importa el fútbol este fin de semana. No estamos obligados a que no nos importe o a que nos importe, faltaría más pero a mi, de verdad, me llega la jornada sin cuerpo para pensar en fútbol. Lo que pasó el otro día en la localidad toledana de Urda me ha dejado en shock. Me estoy volviendo con los años más sentimental, más sensiblero. Pero lo de este miércoles no tiene nombre, no puede pasar. Un accidente ferroviario de esta dimensión no puede suceder.

Claro que el mundo del fútbol está sensibilizado. Me dio la certeza definitiva de que esto es así, todos los mensajes de apoyo una vez que sucedió todo. Me dio la sensación de fortaleza de país, las innumerables ayudas que recibieron los heridos, el pueblo entero. Allí estaban muchos deportistas, algunos futbolistas. Pero lo que me dio un tortazo de realidad fue la reflexión del técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, el pasado miércoles en rueda de prensa, apenas unas horas después de la tragedia. "Estaba con mi staff analizando videos del Calatayud (su rival en Copa) y nos hemos enterado de la tragedia. Hemos pensado, de repente, que no es nada importante lo que estábamos haciendo, que muchas veces nos creemos que lo que hacemos tiene algo de sentido". Brutal. Da para pensar.

A partir de ese día he vivido en la redacción de esRadio y Libertad Digital lo que es currar tras una tragedia, lo que es currar siempre en esta empresa. Profesionalidad máxima. Mi compañera Lucía Guadalupe, con quince horas de trabajo en la espalda ese día, entró en El Primer Palo con Juanma Rodríguez para contarnos la última hora sin importarle horas de tensión acumulada. Los datos eran terribles, más lo fueron el jueves y este viernes. Testimonios que me han dejado helado. He escuchado a Carlos que sigue buscando a su padre, a Antonio que busca a su hermano sin noticias. He lamentado que a Javier se le haya muerto su mujer, Carmen, el último día antes de jubilarse.

Hemos visto estos días cómo fallecían 70 personas, entre ellas la ex ministra Fátima Báñez, el periodista de Telecinco Raúl Trigueros y 68 más, todas con familia, todas con algo que contar cuando pasaran los dias pero que no han podido hacerlo. Hemos escuchado la carta que Sheila le ha mandado a su madre ya en el cielo. "Tenemos que enseñarle a tu nieta cómo vivir sin tí, pero no sabemos si nosotros vamos a poder vivir sin tí". Cómo te va a importar que el Barcelona reciba mañana al Alavés, el Atlético juegue ante el Levante o el Madrid vuelva a Santander quince años después de su última visita. Nada importa.

Claro que la vida sigue, es inevitable, pero parece mentira que siga. Parece mentira que todo esto se pase y la gente pueda volver a reirse, a sentir, a pretender que parezca que no ha pasado nada, apenas en una semana. Tendrá que ser así porque siempre es así pero la pena que ahora llevo encima me está ahogando por momentos.

Quizá alguna imagen más me puede convencer que todo esto pasará. Que la pesadilla de estos días se terminará. Este pasado jueves Jorge Seldas, capitán del Urda, en Primera Autonómica, nos confesó en el Primer Palo de esRadio "que nos tiene que quedar para nosotros que somos un país absolutamente maravilloso". Lo somos, desde luego, en cuestión de solidaridad, no tanto en otras cosas. No ha pasado ni un día para que la tragedia se use en forma electoral desde todos los ámbitos.

Y aquí estoy escribiendo de lo que me ha salido hoy, que no ha sido de la jornada de fútbol, ni de Eder Sarabia, ni de Bordalás, ni de Flick, ni de Mourinho. He escrito de la tragedia de los trenes, la segunda en diez meses, que se dice pronto. Y ahora hay que ver al Barça, o al Madrid, o al Atlético o entrar en tertulias y, permítanme que les diga, no tengo ganas ahora.