Desvelados los votos del Balón de Oro: Kane ganó a Mbappé por un margen mínimo

Harry Kane se llevó el pasado lunes el Balón de Oro 2026 por un margen mínimo. El delantero inglés sumó 1.055 puntos y superó por solo 28 a Kylian Mbappé, que fue segundo con 1.027. Lamine Yamal completó el podio con 881 puntos, a 174 del francés. La publicación del desglose de las votaciones confirma que la pugna por el premio llegó hasta el final: la diferencia entre los dos primeros fue una de las más estrechas de la historia, según el recuento completo que la revista France Football ha hecho público este viernes.

Una brecha de solo 28 puntos

Kane encabezó la clasificación final, pero Mbappé estuvo a un paso de arrebatarle el galardón. La distancia de 28 puntos sitúa esta edición, celebrada en el London Palladium de Londres, entre las más ajustadas del premio nacido en 1956. Según los datos difundidos tras la gala, es la cuarta menor diferencia entre el ganador y el segundo clasificado. El precedente más apretado se remonta al año 1966, cuando el inglés Bobby Charlton venció al portugués Eusébio por un solo punto de diferencia.

El recuento también muestra que Kane recibió 40 votos como primera opción, frente a los 23 de Mbappé y los 13 de Lamine. Ese respaldo acabaría permitiendo al inglés sostener su candidatura hasta el final, aunque el margen global revela lo cerca que estuvo el delantero del Real Madrid de conquistar el Balón de Oro por primera vez en su carrera. El resultado terminó premiando a Kane en una votación en la que cada punto podía inclinar la balanza.

La clasificación de los tres primeros refleja tres argumentos distintos. Kane se apoyó en su producción goleadora (73 tantos en 65 partidos) y en la temporada del Bayern; Mbappé, en su rendimiento individual (máximo goleador de la Liga, la Champions y el Mundial 2026, además de máximo anotador en la historia de los mundiales); y Yamal, en un curso que volvió a situarle entre los principales candidatos a pesar de su juventud (57 partidos, con 25 goles y 22 asistencias entre el Barcelona y la selección española). Los puntos, sin embargo, marcaron una distancia clara entre el español y los dos primeros.

El voto español, con Mbappé por delante de Lamine

La papeleta de José Félix Díaz, director del diario As y representante español en el jurado, también dejó un detalle de interés: Mbappé quedó por delante de Lamine Yamal en su elección. La votación completa del periodista se conoció este viernes, después de que en los días posteriores a la gala hubiera adelantado que su podio incluía a Kane, Mbappé y Lamine, aunque en un orden distinto al definitivo.

El orden de José Félix Díaz contrastó con el resultado final, en el que Kane terminó primero, Mbappé segundo y Yamal tercero. El periodista había explicado que nueve de los diez futbolistas de su lista acabaron dentro del top ten y que incluyó a cuatro españoles. También apuntó que el voto hacia los jugadores de la selección se repartió entre varios nombres, en lugar de concentrarse en un único candidato.

Kane resistió el último empujón

El margen reducido da otra lectura a la victoria del inglés. Kane no dominó el recuento con una ventaja amplia: su triunfo se construyó voto a voto, con una diferencia final que quedó por debajo de la registrada entre Rodri y Vinicius en el año 2024.

La publicación del recuento también permite poner cifras a una sensación que dejó la gala celebrada el lunes en Londres: cualquiera de los tres primeros podía acabar levantando el trofeo. Mbappé se quedó a 28 puntos; Lamine, a 174. Kane fue el elegido, pero su margen sobre el francés convierte esta edición en una de las más reñidas de la historia del Balón de Oro.