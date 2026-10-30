El equipo de El Primer Palo en esRadio, dirigido por Juanma Rodríguez, arrancó la noche marcado por la conmoción ante el trágico accidente ferroviario en Urda. El siniestro ha paralizado la actualidad nacional y centrado el debate en las responsabilidades políticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien de momento descarta presentar su dimisión pese a las crecientes críticas sobre la gestión de la red ferroviaria española. Los colaboradores subrayaron el contraste entre la habitual sobreexposición del ministro en redes sociales y su silencio tras la tragedia, a la espera de su próxima comparecencia parlamentaria.

Durante el repaso informativo se actualizaron los datos oficiales de la catástrofe, confirmándose 69 personas fallecidas -entre las que se encuentra la exministra Fátima Báñez- y más de un centenar de heridos, con decenas de ellos en estado de extrema gravedad. Asimismo, se dio cuenta de la existencia de 64 denuncias por desaparición y de la recuperación de las cajas negras del convoy por parte de la comisión de investigación, constatándose que el impacto se produjo a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

El programa conectó en directo con Jorge Seldas, capitán del Urda C.F. y profesor, quien narró la dolorosa calma que se respira en el municipio tras las primeras horas de caos. "Los vecinos se volcaron de manera inmediata habilitando pabellones y centros de salud para prestar atención urgente y suministros a los afectados. Fue brutal." Seldas explicó también su labor como traductor voluntario para asistir a numerosos pasajeros de diversas nacionalidades -franceses, italianos, alemanes, estadounidenses o turcos- que viajaban en los trenes implicados.

La mesa de debate con Paul Tenorio, Dani BLanco y Paco Rabadán ensalzó el civismo y la solidaridad de los ciudadanos españoles. "España es un pais increible en ese sentido" dijo Paul Tenorio a lko qe Paco Rabadán insistió "hay que agredecer a todos el apoyo porque si no, esto podia haber sido mucho peor"

En el bloque deportivo, la atención se desplazó hacia la convulsa situación del RCD Espanyol tras la destitución de Manolo González por parte del director deportivo, Monchi. El cese, comunicado durante el vuelo de regreso tras caer eliminado en la Copa del Rey, provocó el profundo malestar del técnico, quien rehusó comparecer en rueda de prensa junto al dirigente y se despidió a través de una carta donde lamentaba las formas empleadas por la directiva blanquiazul.

Los analistas valoraron la inminente llegada al banquillo perico de Eder Sarabia, un entrenador de propuesta asociativa con el que el club busca un golpe de timón ante el riesgo de descenso. No obstante, se debatió sobre las reticencias que parte de la afición perica pueda albergar hacia su figura debido a su pasado en el entorno azulgrana y en el Andorra, sumado al condicionante de que arrastra dos partidos de sanción antes de poder sentarse en el banquillo.

Desde Barcelona, se abordó la polémica generada en el entorno culé por la convocatoria de Raphinha con Brasil, decidida por Carlo Ancelotti para la ventana internacional. Pese a las quejas por el riesgo de recaída física del atacante recién salido de lesión, la mesa recordó que los clubes profesionales deben asumir las convocatorias de sus futbolistas más determinantes, del mismo modo que ocurre con otros internacionales de la competición doméstica.

Por último, se analizó la petición pública de disculpas del delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez hacia la afición rojiblanca por sus manifestaciones del pasado. "Ha esperado a marcar el primer gol para pedir pedrón" dijo Tenorio y Dani Blanco matizó "en descarga de JUlián es bueno hacer esto pero creo que llega tarde".