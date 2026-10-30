Luto en el Leganés tras la tragedia ferroviaria de Urda

El pasado miércoles 28 de octubre se produjo un trágico accidente ferroviario en Urda, contabilizándose hasta el momento 69 muertos. Dos días después continúan las labores de investigación e identificación de las víctimas. Además, más de una treintena de heridos siguen ingresados en los hospitales.

En la jornada de este viernes se ha confirmado la muerte de personalidades como Antonio Vázquez, apoderado del torero Pablo Aguado, o del periodista Raúl Trigueros. A ellos se ha sumado este mediodía la madre de Cristina Chao Barba, jugadora del Leganés femenino.

El club ha hecho pública la noticia alrededor de las tres de la tarde a través de un comunicado en el que han mandado "su cariño y su apoyo" a la futbolista del primer equipo y a toda su familia. "En estos momentos tan difíciles, queremos estar especialmente cerca de Cristina y de su hermana, acompañándolas y mandándoles toda nuestra fuerza", han escrito en sus redes sociales.

Han señalado posteriormente que también enviaban "nuestros mejores deseos a su padre, que permanece ingresado recuperándose de las lesiones sufridas. Esperamos de corazón que pueda recuperarse muy pronto".

Todo el C.D. Leganés quiere mandar su cariño y su apoyo a nuestra jugadora del primer equipo femenino, Cristina Chao Barba, y a toda su familia tras el fallecimiento de su madre en el trágico accidente de tren. En estos momentos tan difíciles, queremos estar especialmente cerca… pic.twitter.com/Zn8gjE5LkT — C.D. Leganés Femenino (@CDLeganes_Fem) October 30, 2026

Como consecuencia de esta devastadora noticia, el Leganés ha señalado que todos sus equipos guardarán un minuto de silencio antes de sus partidos en una muestra de "cariño, respeto y apoyo a la familia". Además, ha indicado que el próximo 7 de noviembre en el Leganés-Albacete que se disputará en el Ontime Butarque tendrá lugar un "homenaje".

Desde el equipo masculino también se ha enviado un mensaje a la jugadora: "Todo nuestro apoyo a la jugadora de nuestro equipo femenino Cristina Chao en estos duros momentos. Descanse en paz".

Multitud de clubes se han sumado a las condolencias, entre ellos el Getafe, entidad que se vio golpeada en el trágico accidente ferroviario de Adamuz del mes de enero. En aquella catástrofe murió el padre de Davinchi, futbolista del club azulón, cuando regresaba de ver un partido en el Coliseum.