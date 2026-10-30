"Se sentía un silencio que caía a plomo": Jorge Seldas, el capitán que tradujo el dolor en Urda

Urda se ha levantado en un silencio estremecedor. Apenas 48 horas después de la catástrofe ferroviaria ocurrida a unos siete kilómetros de la localidad, el estruendo de los helicópteros, el ulular incesante de las sirenas y el frenesí de los servicios de emergencia han dado paso a un sobrecogedor estado de conmoción. «Ayer era todo un sin parar de nerviosismo y emociones. Hoy es una tranquilidad absoluta y una tristeza profunda», relata Jorge Seldas, centro de la defensa y capitán del CD Urda, quien vivió la jornada desde primera línea como un vecino más volcado en ayudar.

La comparación resulta inevitable para quienes vivieron momentos aciagos en el pasado. «Recuerdo el 11-M en Madrid: solo se oían sirenas, pero había un silencio que caía a plomo. Esto es totalmente parecido», confiesa el futbolista y docente, describiendo unas calles casi vacías donde solo se respira una «soledad que impresiona».

De la sospecha a la 'zona cero'

Los primeros indicios del desastre llegaron a través del inusual tráfico aéreo y sanitario que quebró la rutina de este municipio de 2.500 habitantes. En cuestión de minutos, los grupos de mensajería se llenaron de alertas y la población reaccionó de manera instintiva.

«Te enteras por los mensajes, pero no eres consciente todavía de la magnitud de la catástrofe», explica Seldas.

Sin dudarlo, la familia del capitán se movilizó. Su hermana, tras coordinarse con la farmacéutica local, se desplazó hacia la «zona cero» junto a otros sanitarios, mientras que Jorge y el resto de sus allegados acudieron al centro médico y a los pabellones municipales habilitados para no colapsar los accesos principales.

Un puente de comunicación en medio del caos

En los pabellones destinados a los heridos de menor gravedad, la escena rozaba lo dramático: miradas desorientadas, personas con heridas en el rostro y la desesperante incertidumbre de quienes no lograban localizar a sus familiares. Ante la presencia de numerosos pasajeros extranjeros aturdidos —provenientes de países como Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos o Turquía—, la formación de Seldas como profesor de inglés resultó decisiva.

«Vas a un país donde no entiendes el idioma, te pasa esto y no sabes qué hacer. Trataba de traducir a la asistencia sanitaria y a la gente que no sabía castellano. El nerviosismo de haber vivido eso en el tren impresionaba muchísimo», recuerda.

La lección de un pueblo unido

Pese al trauma y la huella imborrable que deja la tragedia, el capitán del Urda prefiere quedarse con la respuesta ejemplar de su comunidad y de los municipios colindantes: hosteleros repartiendo comida, transportistas ofreciendo sus camiones y cientos de personas aportando su granito de arena.

Vecinos y empresarios locales no dudaron en aportar cientos de kilos de alimentos, café y recursos materiales en cuestión de minutos. Para un pueblo tranquilo, la llegada masiva de medios y desplegados de seguridad ha cambiado el paisaje habitual, pero el orgullo de respuesta colectiva permanece.

«Ni yo ni ninguna de las personas que estuvo allí vamos a ser los mismos», reflexiona Seldas. «Que tu pueblo se haga conocido por una desgracia así te marca, pero al final la gente tiene que estar orgullosa. La solidaridad es lo que nos va a salvar».