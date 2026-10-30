Sergio García agita a un Espanyol en crisis dejando fuera a varios pesos pesados

El RCD Espanyol busca desesperadamente un punto de inflexión y Sergio García ha decidido no perder el tiempo. El entrenador del filial, que ha asumido provisionalmente las riendas del primer equipo tras la destitución de Manolo González el pasado martes, ha aprovechado su primera oportunidad en el banquillo blanquiazul para introducir novedades en la dinámica de la plantilla. Con un partido por delante antes de que Eder Sarabia tome definitivamente el mando, el técnico ha optado por agitar el vestuario, prescindir de algunos nombres habituales y dar protagonismo a jóvenes futbolistas de la cantera.

La visita al Villarreal, este viernes en el estadio de La Cerámica, llega en uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos para el conjunto catalán. El Espanyol acumula un solo punto de los últimos quince posibles en Liga, ocupa puestos de descenso y viene de protagonizar un nuevo ridículo copero al caer eliminado frente al Sestao River, equipo de Segunda RFEF, por 4-3. Una derrota que terminó precipitando el despido de Manolo González después de más de tres temporadas al frente del equipo.

En este contexto, Sergio García ha querido imprimir su sello desde el primer momento. Su margen de maniobra es reducido, puesto que su cometido se limita inicialmente al encuentro ante el Villarreal, pero eso no le ha impedido tomar decisiones que afectan a futbolistas de la primera plantilla y abrir las puertas del vestuario a varios integrantes del Espanyol B.

La convocatoria de 24 jugadores presenta novedades significativas. Entre las principales apuestas del técnico destacan las incorporaciones de Adama Timera, José Ángel López, Alejandro Santiago y Jan Peries, cuatro futbolistas procedentes del filial a los que conoce perfectamente por su trabajo diario en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. A ellos se suma el guardameta Llorenç Serred, también procedente del segundo equipo.

Cinco jugadores del filial y una apuesta por la juventud

La presencia de futbolistas de la cantera es uno de los aspectos más llamativos de la primera convocatoria de Sergio García. El técnico ha decidido confiar en jugadores con los que ha trabajado hasta hace apenas unos días en el filial, que milita en Segunda RFEF y ocupa actualmente la segunda posición de su grupo, a tres puntos del líder y con un partido menos.

Entre los elegidos sobresalen Jan Peries y Alejandro Santiago, dos futbolistas de 19 años que tendrán la oportunidad de dar un paso adelante y entrar en la dinámica del primer equipo. Santiago, extremo, está firmando una buena temporada y acumula cuatro goles, mientras que Peries se desenvuelve como mediapunta. También aparecen Adama Timera, central, José Ángel López, lateral derecho, y el portero Llorenç Serred.

No todos son desconocidos para los aficionados pericos. Algunos ya habían entrado en anteriores convocatorias de Manolo González, aunque Sergio García ha ampliado la representación del filial y ha querido dejar claro que no piensa cerrar la puerta a los jóvenes. De hecho, el propio entrenador reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro que los había llamado porque confiaba en ellos. "Están aquí porque confío en ellos", explicó el técnico, que no quiso garantizar minutos a ninguno, pero sí dejó abierta la posibilidad de que tengan protagonismo en La Cerámica.

La apuesta tiene también una lectura deportiva. El Espanyol necesita recuperar energía, intensidad y competitividad, tres aspectos que han brillado por su ausencia durante las últimas jornadas. La llegada de jugadores con hambre de hacerse un sitio puede servir para agitar un vestuario que atraviesa una situación complicada.

Cambios en la convocatoria y ausencias significativas

La lista de Sergio García también presenta diferencias respecto a las últimas convocatorias de Manolo González. No estarán Gorosabel, Urko González de Zárate y Clemens Riedel, entre otros futbolistas que habían formado parte de anteriores expediciones. Tampoco figuran Àlex Calatrava, mientras que Kike García y Jofre Carreras continúan condicionados por sus problemas físicos.

Por el contrario, regresan Unai Núñez y Pere Milla, dos futbolistas que pueden aportar experiencia en un partido de máxima exigencia. El entrenador interino tendrá que combinar esa veteranía con la energía de los jóvenes para intentar frenar a un Villarreal que parte como favorito.

La convocatoria está formada por 24 futbolistas: Fortuño, Dmitrovic y Llorenç Serred, como porteros; Hartman, Cabrera, Unai Núñez, Drkusic, Roger Hinojo, Omar El Hilali, Adama Timera y José Ángel López, en defensa; Edu Expósito, Pol Lozano, Gabriel Moscardo, Rafa Bauzà, Javi Hernández y Alejandro Santiago, en el centro del campo; y Puado, Roberto Fernández, Pere Milla, Bryan Zaragoza, Marcos Fernández, Tyrhys Dolan y Jan Peries, en ataque.

Un Espanyol en crisis y una nueva etapa con Eder Sarabia

El estreno de Sergio García llega en medio de una profunda crisis deportiva e institucional. La eliminación ante el Sestao River fue la gota que colmó el vaso para Manolo González, que deja el banquillo después de haber dirigido 107 encuentros oficiales y haber conseguido devolver al Espanyol a Primera División en 2024, además de mantenerlo en la máxima categoría durante las dos temporadas siguientes.

La directiva decidió poner fin a su etapa después de una preocupante caída de resultados. El equipo solamente había sumado un punto de los últimos quince en Liga y se encontraba en puestos de descenso. La derrota copera ante un rival de inferior categoría terminó por acelerar una decisión que ya parecía inevitable.

El club no ha tardado en encontrar sustituto. Eder Sarabia ha sido elegido para dirigir al primer equipo hasta junio de 2028, aunque no podrá sentarse en el banquillo ante el Villarreal debido a una sanción pendiente de su anterior etapa en el Elche. Será Sergio García quien dirija al conjunto perico desde la banda en La Cerámica, mientras el nuevo entrenador comienza a preparar su desembarco definitivo.

El partido de este viernes, por tanto, tiene un carácter especial. No sólo supone el estreno de una leyenda del espanyolismo en el banquillo del primer equipo, sino que puede servir para comprobar hasta qué punto necesita una transformación una plantilla que ha perdido buena parte de su confianza.

Sergio García, que defendió la camiseta blanquiazul en dos etapas como futbolista, afronta el reto con ilusión y sin esconder las dificultades. "Hay plantilla suficiente para revertir esta situación", aseguró en la previa. También advirtió de que será necesario realizar "un partido casi perfecto" ante un rival de la entidad del Villarreal.

Su revolución puede durar solamente 90 minutos, pero deja una primera conclusión: en el Espanyol nadie tiene garantizado su sitio y la cantera vuelve a llamar con fuerza a la puerta del primer equipo. Ahora falta comprobar si el cambio de caras también se traduce en un cambio de resultados.