Éder Militao, última víctima de los robos a futbolistas

Éder Militao se ha convertido en la última víctima de una serie de robos en domicilios de futbolistas cometidos mientras los deportistas se encontraban disputando partidos. El defensa brasileño del Real Madrid sufrió el asalto a su vivienda durante el Clásico del pasado domingo frente al FC Barcelona en el Camp Nou (1-2). Los ladrones se llevaron relojes, joyas y otros objetos de valor por una cantidad que superaría los 350.000 euros, según la información publicada por el diario El Mundo.

El robo tuvo lugar entre las nueve y las diez de la noche del pasado domingo, durante la primera parte del encuentro. Militao no estaba en el terreno de juego, sino en el banquillo, mientras varios de sus familiares seguían el partido desde la vivienda del jugador, ubicada en la exclusiva zona de La Moraleja. Al menos dos individuos habrían accedido a una de las estancias de la planta superior, sin que quienes estaban en el piso de abajo se percataran de lo que ocurría.

Un botín de relojes y joyas de lujo

La lista de objetos sustraídos incluye piezas de alto valor. Según los datos difundidos por el diario Marca, faltan un Rolex valorado en unos 53.000 euros y un reloj Richard Mille cuyo precio rondaría los 170.000. También habrían desaparecido tres bolsos de Chanel, sortijas y pulseras de Cartier, además de otras joyas, brazaletes y maletas. La valoración total del botín superaría previsiblemente los 350.000 euros.

La familia no advirtió el robo en el momento. La Policía acudió al domicilio junto a miembros del servicio de vigilancia privada de la urbanización y, al revisar la habitación del jugador, encontró sus pertenencias revueltas. La investigación deberá esclarecer cómo entraron los asaltantes y qué recorrido siguieron dentro de la casa.

El episodio vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de las viviendas de los futbolistas cuando sus ocupantes se encuentran en un estadio o concentrados con sus equipos. La celebración de los partidos y los desplazamientos hacen que sus ausencias puedan ser previsibles. En el caso de Militao, además, había familiares en casa, aunque estos permanecían en otra planta y no detectaron la entrada de los ladrones.

Antony y Parrott, dos casos recientes en Sevilla

La sucesión de robos ha afectado también a varios jugadores del Betis. El pasado 14 de octubre, Antony denunció que habían entrado en su domicilio mientras disputaba con el conjunto verdiblanco el partido de Champions frente al Oporto. La Policía Nacional abrió una investigación. Tras el asalto, el brasileño expresó su frustración y calificó lo ocurrido como una situación "muy triste e indignante".

Solo tres días después, el 17 de octubre, la vivienda de Troy Parrott fue objeto de un intento de robo mientras el delantero irlandés disputaba el partido entre el Betis y el Barcelona. Varios encapuchados entraron en la casa, aunque se marcharon sin llevarse nada, según el diario As. Estos episodios, junto con el de Militao, han vuelto a suscitar preocupación por los asaltos cometidos cuando los futbolistas están jugando.

Los precedentes de Castillejo y Sergio Ramos

El patrón tiene antecedentes. En agosto de 2022, Samu Castillejo sufrió un robo en su vivienda mientras debutaba con el Valencia ante el Girona en Mestalla. El extremo encontró la casa revuelta al regresar del encuentro y denunció la sustracción de pertenencias personales y objetos con valor sentimental.

En septiembre de 2023 le ocurrió algo similar a Sergio Ramos, entonces jugador del Sevilla. Su casa fue asaltada mientras el equipo disputaba un partido de Liga de Campeones contra el Lens. En aquella ocasión, sus cuatro hijos se encontraban en la vivienda junto a sus cuidadoras. Ninguno de ellos resultó herido.

El asalto a Militao se suma así a una lista de casos en los que los ladrones aprovecharon la ausencia de los jugadores durante sus compromisos deportivos. La investigación deberá determinar si los autores conocían de antemano los horarios del Clásico y cómo lograron acceder a la vivienda. Mientras tanto, la magnitud del botín y el hecho de que hubiera familiares en casa convierten el robo en uno de los episodios más destacados de esta reciente oleada.