Mourinho, sobre China y Mbappé: "Lo mejor que puedes hacer es no abrir la boca"

José Mourinho ha vuelto a demostrar que no esquiva las preguntas incómodas. El entrenador del Real Madrid aprovechó este sábado la rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra el Racing de Santander para pronunciarse sobre una de las polémicas que más ruido han generado en los últimos días alrededor del fútbol español: la controversia protagonizada por Kylian Mbappé en China a raíz de unas declaraciones sobre un meme en el que aparecía caracterizado como Mao Zedong.

El técnico portugués salió en defensa de su futbolista, aunque lo hizo con una reflexión que también contenía una advertencia sobre los riesgos de expresarse públicamente en el mundo actual. "Muchas veces la mejor cosa que puedes hacer es no abrir la boca", afirmó Mourinho, que considera que el delantero francés ha gestionado el episodio con responsabilidad y que, por parte del Real Madrid, el asunto está cerrado.

"Lo de China son los peligros del mundo de hoy, donde muchas veces la mejor cosa que puedes hacer es no abrir la boca, porque existe peligro en muchísimas cosas que tú dices, pero le he visto muy responsable con un club que a este nivel es de gran clase. De nuestra parte ya está, no tenemos nada más que hacer", explicó el entrenador madridista.

Sus palabras llegan después de varios días de controversia internacional, con repercusiones que han trascendido ampliamente el ámbito deportivo. Una polémica que ha salpicado al propio Mbappé, al Real Madrid y a LaLiga, y que ha terminado provocando incluso la suspensión de las retransmisiones del campeonato español en la televisión estatal china.

El origen de la polémica con Mao Zedong

Todo comenzó con un fragmento de una entrevista concedida por Mbappé al programa francés The Bridge el pasado mes de abril. Preguntado por el meme sobre su persona que más gracia le había hecho, el delantero recordó una imagen manipulada en la que su rostro aparecía superpuesto al de Mao Zedong, fundador de la República Popular China.

El futbolista reconoció que la imagen le hacía mucha gracia y que solía utilizarla con sus amigos cuando jugaban a videojuegos. Una anécdota que había pasado prácticamente inadvertida durante meses, pero que terminó viralizándose en China coincidiendo con la celebración de la gala del Balón de Oro y con el protagonismo mediático del delantero del Real Madrid.

La reacción en el país asiático fue especialmente contundente. La televisión estatal CCTV decidió suspender las retransmisiones de LaLiga, mientras que la Asociación China de Fútbol expresó su malestar y reclamó explicaciones públicas tanto al jugador como al club blanco. La controversia también tuvo consecuencias comerciales para Mbappé, que perdió varios acuerdos de patrocinio en el mercado chino.

Ante semejante escenario, el francés publicó un comunicado en francés, inglés y chino para pedir disculpas. "Mi comentario fue imprudente, y ahora entiendo que hizo daño a muchas personas en China y en las comunidades chinas en todo el mundo", reconoció el delantero, que también quiso trasladar su "profundo respeto" hacia el pueblo chino, su historia y su cultura.

LaLiga, por su parte, emitió un comunicado en el que lamentaba profundamente la ofensa que las palabras del jugador habían podido causar entre los aficionados chinos. Su presidente, Javier Tebas, también pidió disculpas públicamente en nombre de la competición.

Mourinho, sin embargo, entiende que el episodio no necesita más explicaciones por parte del Real Madrid. Su mensaje fue bastante claro: Mbappé ha reaccionado de manera responsable y el club considera que ya ha hecho lo que estaba en su mano. El portugués no quiso alimentar una controversia que, a su juicio, ilustra los peligros de un escenario internacional en el que cualquier comentario puede adquirir unas dimensiones inesperadas.

Reivindica a Mbappé y elogia su reacción al Balón de Oro

La comparecencia del entrenador madridista también dejó espacio para analizar el resultado del Balón de Oro, en el que Harry Kane se impuso a Mbappé. Mourinho, que conoce bien al delantero inglés, con el que coincidió durante su etapa en el Tottenham, quiso felicitarle por un reconocimiento que considera merecido, aunque no ocultó cierta frustración por el hecho de que su futbolista no se llevara el galardón.

"Yo he tenido el privilegio de trabajar con Harry. Es un gran jugador, profesional, persona. Y obviamente dentro de la frustración de que mi jugador no ha ganado también tengo que ser honesto y decir que estoy muy feliz por Harry", explicó el portugués.

El técnico considera que el premio supone una recompensa importante para Kane, al que definió como un futbolista y una persona que merecen una alegría de semejante magnitud. "A sus 31 o 32 años merece esta guinda a su carrera", añadió.

Pero Mourinho no quiso que el reconocimiento al delantero inglés se interpretase como una pérdida de confianza en Mbappé. Todo lo contrario. El entrenador madridista insistió en la dimensión futbolística del francés y dejó una frase especialmente significativa: "Kylian es Kylian. Kylian es único".

El portugués fue más allá al establecer una comparación entre el Balón de Oro y el reconocimiento que, a su juicio, merece el delantero francés por su trayectoria en los Mundiales. Recordó que el galardón individual se entrega cada temporada y que algunos futbolistas históricos, como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário o Michel Platini, han conseguido conquistarlo en varias ocasiones. Sin embargo, destacó que hay otros reconocimientos que considera mucho más difíciles de repetir.

"El mejor jugador de la historia de los Mundiales hay sólo uno. Es una cosa absolutamente única. Y Kylian es único", sentenció, en una clara defensa de la dimensión internacional del atacante francés.

La otra gran sorpresa de Mourinho estuvo relacionada con Jude Bellingham. El inglés terminó undécimo en la clasificación del Balón de Oro, un puesto que dejó al entrenador portugués especialmente desconcertado. "De la votación, la cosa que me ha dejado todavía más con la boca abierta de sorpresa es Jude Bellingham. Undécimo. No comment", dijo antes de dar por terminado el asunto.

El Clásico ya es pasado: el objetivo es ganar la Liga

Más allá de Mbappé, China y el Balón de Oro, Mourinho quiso centrar buena parte de su comparecencia en el próximo compromiso liguero del Real Madrid, que visita este domingo al Racing de Santander. El conjunto blanco llega a la cita después de imponerse al Barcelona en el Camp Nou (1-2), un triunfo de enorme repercusión que, sin embargo, no debe desviar la atención del verdadero objetivo de la temporada.

El portugués aseguró que no ha observado cambios significativos en el comportamiento de sus futbolistas después de la victoria en el Clásico. Destacó la empatía, el respeto y la voluntad de trabajo que ha encontrado en el vestuario, así como la capacidad del grupo para mantener la calma tanto en los momentos complicados como después de una gran victoria.

"En Barcelona celebramos, pero después, bus, avión, día libre, entrenar normal, misma concentración, motivación", explicó. Mourinho se mostró satisfecho con la seriedad con la que sus jugadores han preparado el encuentro frente al Racing y quiso poner el foco en una cuestión que considera fundamental: la ambición colectiva.

"Nuestro objetivo de la temporada no es ganar un partido al Barcelona, sino ganar el campeonato. E intentamos ir por ese camino", recordó, en una declaración que refleja su intención de evitar cualquier exceso de euforia después del Clásico.

El entrenador madridista también quiso poner en valor la dificultad del desplazamiento a Santander. Recordó que el Racing acaba de regresar a Primera División y que ha firmado un buen comienzo de temporada en El Sardinero. En sus cinco encuentros disputados como local, el conjunto cántabro había conseguido tres victorias y dos empates, unos números que obligan al Real Madrid a afrontar el partido con la máxima concentración.

"Hay que respetar al Racing", advirtió Mourinho, que definió al equipo santanderino como un rival con un planteamiento muy específico y con ambición para buscar la victoria. El técnico aseguró que sus futbolistas conocen las dificultades que encontrarán y que el planteamiento del conjunto local no les sorprenderá.

La advertencia no es menor. Después de un triunfo de prestigio ante el Barcelona, el Real Madrid afronta uno de esos encuentros que pueden marcar la evolución de una temporada. Mourinho sabe que los campeonatos no se ganan únicamente en las grandes noches, sino también en desplazamientos aparentemente menos atractivos, donde la obligación de sumar los tres puntos puede convertirse en una trampa.

Antes de comenzar la rueda de prensa, además, el entrenador portugués tuvo un recuerdo para las víctimas de la tragedia de Urda. En nombre propio y de todos los trabajadores del Real Madrid, trasladó sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos. «Nuestro abrazo, sentimiento y corazón», expresó.

La comparecencia dejó, por tanto, una doble lectura. Por un lado, Mourinho cerró filas alrededor de Mbappé en plena tormenta internacional y defendió la responsabilidad con la que el francés ha afrontado la polémica china. Por otro, reivindicó la ambición del Real Madrid, felicitó a Kane, defendió el valor futbolístico de su estrella y mostró su desconcierto por la clasificación de Bellingham. Todo ello con un mensaje de fondo: el Clásico ya pertenece al pasado y el verdadero objetivo sigue estando mucho más arriba.