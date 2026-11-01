Callejo y Calleja: dos apellidos casi iguales y un mismo escudo

En ocasiones, en un mismo equipo de fútbol coinciden jugadores que comparten apellido. A veces acostumbran incluso a ser hermanos. Antiguamente se les distinguía con un número romano tras su apelativo deportivo, verbigracia Gonzalvo II y Gonzalvo III —el primero de la saga no alcanzó tanta notoriedad como sus hermanos menores, ambos internacionales—, Arieta I y Arieta II o Rojo I y Rojo II. Más adelante pasaron a ser conocidos aludiendo a su nombre de pila, como fue el caso de los madridistas Paco Llorente —padre de Marcos, el actual jugador del Atlético de Madrid— y Julio Llorente; los azulgranas Óscar y Roger García Junyent; Julio y Patxi Salinas, en el Athletic, o los deportivistas Fran y José Ramón.

Pero en alguna ocasión se dieron similitudes curiosas, como en el Rayo Vallecano de la temporada 2001-02, que tuvo en sus filas a los bosnios Balic y Bolic, que además se llamaban ambos Elvir y, de propina, al vasco Jon Pérez Bolo; o en el Atleti de finales de los años 50 y principios de los 60, donde coincidieron Callejo y Calleja, los dos con dilatada y brillante trayectoria colchonera, y también internacionales por España, aunque no simultáneamente. Conozcamos algo de su vida y milagros.

Callejo, un comodín

Alberto Callejo Román nació en el castizo barrio madrileño de La Latina el 8 de abril de 1932, un año después de la proclamación de la Segunda República. Se inició futbolísticamente en un conjunto de su vecindad, el UD Almendros, para pasar luego al Racing Labrador y, más tarde, al Cuatro Caminos. En 1949, en edad juvenil, fue fichado por el Atlético de Madrid. Era un chico alto y delgado, que jugaba como delantero, preferentemente por la punta izquierda del ataque.

En 1950, el Atleti iba a cederle al Granada, entonces en Segunda División, donde despacharía una excelente campaña. De cara al curso 51-52, se lo prestó al Real Oviedo, que pretendía retornar a la máxima categoría, y adonde se marchó Alberto en compañía de otros dos prometedores colchoneros, los canarios Miguel y Agustín. Con semejantes refuerzos en su vanguardia, el club carbayón consiguió el deseado ascenso, y los del Metropolitano iban a repescar al trío.

En sus dos primeras temporadas como rojiblanco jugó bastante, pese a que el equipo no carburaba como en el bienio 1949-51, cuando se proclamó campeón de Liga. Pero sucesivas lesiones —el sambenito que le perseguiría durante toda su carrera— le impidieron debutar tanto en la selección B como en la absoluta, tras ser convocado para ambas. E incluso se pasó en blanco un curso completo, el 54-55. A la espera de su total recuperación, fue cedido nuevamente, esta vez al Rayo Vallecano, entonces en Segunda, y en 1956 regresó al Atleti.

A partir de ese momento se consolidaría como titular, pero ya no en la delantera, sino en la zaga, como lateral izquierdo, aunque en ocasiones actuaría también como central, aprovechando su altura (1,80). El responsable de su cambio de posición fue el entrenador de origen eslovaco Fernando Daucik, firme partidario de mover de sitio a sus jugadores buscando un mejor rendimiento.

Callejo pudo incluso debutar por fin con la selección española el 13 de marzo de 1958, en un partido amistoso contra su homóloga de Francia, disputado en el Parque de los Príncipes de París. El seleccionador era Manolo Meana, y el resultado fue de empate a dos, con goles de Kubala y Luis Suárez. Esta fue la alineación del combinado nacional: Carmelo; Quincoces, Garay, Callejo; Santisteban, Zárraga; Miguel, Kubala, Di Stéfano, Luis Suárez y Collar.

Se alinearía con posterioridad en otros dos amistosos, ante la RFA, en Fráncfort, y contra Portugal, este último en el Bernabéu. También inauguraría su palmarés de títulos al conquistar con el Atlético las Copas del Generalísimo de 1960 y 1961, ambas en el propio feudo merengue y frente a su eterno rival, el Real Madrid, así como la Recopa de la temporada 1961-62, con la Fiorentina como adversario.

Pero, con solamente 30 años, las lesiones iban a jugarle de nuevo una mala pasada y prácticamente se pasaría en el dique seco sus dos últimas campañas, la 62-63 y la 63-64, colgando las botas definitivamente a los 32. Había jugado 207 partidos con el Atleti y conseguido 19 goles. En enero de 1965 se le tributó un partido de homenaje en un Estadio Metropolitano al que ya no le quedaba mucho tiempo de vida, ante el Toulouse francés. Alberto Callejo falleció en la capital de España el 21 de agosto de 2013, a la edad de 81 años.

Calleja, campeón de Europa y procurador de tribunales

Isacio Calleja García nació en Valle de Cerrato, provincia de Palencia, el 6 de diciembre de 1936, en plena Guerra Civil y en el seno de una familia de labradores. Jugó en el equipo del colegio, los Maristas de la capital palentina, donde estaba interno, y en 1955 marchó a Madrid a estudiar la carrera de Derecho. Allí actuó con el equipo de su facultad, así como en el Almarod y el FEMSA.

Fichado por el Atlético para su conjunto amateur, fue cedido al Guadalajara y debutó con el primer equipo colchonero el 4 de enero de 1959 —un magnífico regalo de Reyes— frente al Real Oviedo, en el Carlos Tartiere. Su demarcación era entonces la de interior izquierdo, pero Daucik, a la sazón entrenador del Atleti, hizo con él otro de sus clásicos experimentos, cambiándole de posición: lo sacó luego contra el Real Madrid como medio volante, marcando al francés Kopa, y más tarde lo pasó a lateral zurdo, donde ya se asentaría como titular indiscutible.

Llegó a estrenarse con la selección española absoluta el 19 de abril de 1961, en Cardiff y contra País de Gales, en un encuentro valedero para las eliminatorias previas del Campeonato del Mundo de 1962. Aquel día España —que venció por 1 a 2, con tantos de Foncho y Di Stéfano— formó con Ramallets; Foncho, Santamaría, Calleja; Gensana, Zoco; Aguirre, Del Sol, Di Stéfano, Luis Suárez y Gento.

Calleja integró, junto al abulense Feliciano Rivilla y el argentino Jorge Bernardo Griffa, una mítica y muy sólida zaga colchonera durante prácticamente toda la década de los años 60. Se trataba de un lateral rápido y fuerte, técnico y elegante, de formato medio —1,72 de altura y 71 kilos de peso— y con proyección ofensiva. Y los títulos irían llegando, uno detrás de otro: las Copas de 1960, 1961, 1965 y 1972; las Ligas de las temporadas 65-66 y 69-70, así como la Recopa de 1962.

Con la selección, donde sería hasta 13 veces internacional —más una con la B—, formaría parte del once que nos dio nuestro primer título, la Eurocopa de 1964, la tarde del 21 de junio en el Bernabéu, ante la URSS y con Franco en el palco. Los héroes fueron Iribar; Rivilla, Olivella, Calleja; Zoco, Fusté; Amancio, Pereda, Marcelino, Luis Suárez y Carlos Lapetra.

Su última campaña sería la 71-72, ya con 35 años cumplidos, pero manteniéndose todavía en excelente forma, pues en ella se alinearía nada menos que en 39 partidos oficiales. Y se marchó del fútbol activo con alegría, pues el seleccionador nacional, Ladislao Kubala, le obsequió con un encuentro internacional de despedida, frente a Uruguay y en su propia casa, el Estadio Vicente Calderón. Poco después iba a proclamarse campeón de Copa al derrotar al Valencia por 2 a 1 en el Bernabéu, recibiendo el trofeo como capitán de manos del Generalísimo.

Algunos meses más tarde, el 15 de octubre de 1972, el Calderón se vistió nuevamente de gala en su merecidísimo partido de homenaje, con el Independiente de Avellaneda como rival. Tras 14 temporadas vistiendo de rojiblanco, se despedía con 421 presencias en competición oficial y 6 goles, pero dos de ellos importantísimos: el que le valió a su club el prestigioso Trofeo Carranza en 1968, derrotando al Barça, y el que consolidó la victoria colchonera ante el Sabadell en la Nova Creu Alta, por 0-2, que le supondría al Atleti ganar la Liga 69-70.

Y, como había sido capaz de compaginar la práctica del fútbol al más alto nivel con los libros, consiguió licenciarse en Derecho e inició una larga trayectoria profesional como procurador de los tribunales. Nos dejó en su Madrid adoptivo el 4 de febrero de 2019.