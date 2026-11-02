Brutal embestida de Owono a De Miguel en el empate entre Tenerife y Andorra

El partido de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado este lunes en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, finalizó con empate a dos goles tras un encuentro marcado por la igualdad en el marcador en los minutos finales y por la embestida del portero del conjunto andorrano Jesús Owono al delantero del Tenerife Jesús de Miguel en el minuto 99. El encuentro, que había sido aplazado desde el domingo por las condiciones meteorológicas, terminó con una entrada agresiva que le costó la roja directa al guardameta ecuatoguineano.

Durante la disputa de un balón aéreo en el centro del campo, Jesús Owono, guardameta del Andorra, realizó una brutal embestida sobre Jesús de Miguel. El impacto ha provocado que De Miguel cayera desplomado al césped. El jugador madrileño permaneció inmóvil durante 10 minutos mientras le atendían los servicios médicos.

No me puedo creer la embestida de Owono a Jesús de Miguel en el Tenerife-Andorra De Miguel ha caído desplomado y se lo han tenido que llevar de urgencia en ambulancia. Compañeros rezando, gente llorando... Por favor, que todo quede en un susto 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/rLpEuZ8LwK — Madrid Sports (@MadridSports_) November 2, 2026

De Miguel ha sido evacuado del terreno de juego en camilla y posteriormente trasladado a una ambulancia medicalizada, donde ha sido atendido. Sin embargo, aún no ha trascendido información médica sobre el estado del jugador.

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El Tenerife se adelantó temprano. En el minuto 3, Christian Gomis abrió el marcador tras una asistencia de Enric Gallego. El conjunto blanquiazul amplió la ventaja en el 39 con un penalti transformado por el propio Gallego. El Andorra reaccionó en la segunda mitad: Lautaro de León igualó parcialmente de penalti en el 83 y Stefan Golubović empató a dos en el 88 con un cabezazo.