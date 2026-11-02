El Real Zaragoza, ¿un negocio redondo?: así queda el nuevo reparto accionarial tras la entrada de RONDO

A mediados del pasado mes de julio, en pleno verano, Bobby Aitkenhead aseguraba que todo estaba listo para hacerse con el Real Zaragoza a través de RONDO, el brazo deportivo de IDC Network —la plataforma internacional de inversión en tecnología, deporte y entretenimiento, que dirige el empresario guatemalteco—. Han pasado más de tres meses y la compraventa sigue sin cerrarse. El investigador deportivo Luis Serrano Antón, colaborador habitual de Libertad Digital, ha puesto cifras a lo que vale el club, a quién pertenecerá y a quién se pagará.

El cambio de propietario tendría que haberse resuelto al término de la pasada temporada, que finalizó con el dramático descenso del club a Primera RFEF —poniendo así fin a una etapa de 77 años ininterrumpidos en el fútbol profesional—, pero los problemas económicos que la entidad debe afrontar desde ya y hasta dentro de cinco años lo han retrasado una y otra vez.

Las cuentas parecían relativamente salvadas gracias a las continuas ampliaciones de capital de Joseph Oughourlian, Jorge Mas y Juan Forcén. Sin embargo, Serrano subraya los fuertes aumentos de deuda a corto plazo de Mas y Forcén, otro agujero en unas arcas exhaustas. Libertad Digital ya informó, además, de un desvío del gasto presupuestado del 250 por ciento, aumentando la deuda en 9 millones de euros (de 6 millones a 15 millones), que son cifras incompatibles con un club de Primera RFEF si no consigue urgentemente capital.

A ello se suman el convenio de acreedores, el retraso en la entrega de La Nueva Romareda —con la penalización económica que deberá pagar el club— y la hipoteca de la ciudad deportiva. Quien compre debe examinar facturas, ingresos, gastos y deudas de los próximos cuatro años. Destacan los pagos millonarios que cada año debe ingresar a la sociedad en la que concurre junto a Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, y Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón. En 2030 llegará además el fin del aplazamiento de la deuda del convenio.

El examen del CSD y la figura de Oughourlian

Estos motivos llevaron a Aitkenhead a ejecutar la cláusula, pactada por ambas partes, que permitía retrasar dos semanas la decisión de compra. Alegó que en agosto la Administración estaba prácticamente cerrada. Pero el mes de septiembre también pasó y los documentos seguían sin entrar en el Consejo Superior de Deportes (CSD), el organismo que por ley puede permitir o denegar la compraventa cuando el comprador se hace con el 25% o más de las acciones. En este periódico ya advertimos de una prórroga adicional de 15 días y de que el plazo final apuntaba ya al mes de noviembre.

Si las cifras fueron un obstáculo, la negociación no lo ha sido menos. Oughourlian y su equipo negociador, dirigido por la zaragozana Pilar Gil, se caracterizan por imponer condiciones duras e inamovibles. Serrano los compara con el diamante, que es casi imposible de desgastar. En este sentido, de poco parece haber servido aquí la experiencia de Aitkenhead.

El primer ejemplo está en las cifras filtradas. De los 20 millones iniciales se pasó a 22, y los 6 millones que RONDO debía aportar en la ampliación de capital han subido a 8 millones. Es un 33 por ciento más, 2 millones por encima de lo que se había acordado al principio.

¿Cuánto cuesta el Real Zaragoza?

Según los Estatutos, el valor nominal de cada acción es de 1,00 euro y hay 49.015.000 en circulación: en total, 49.015.000 euros. Cuando se produzcan el cambio accionarial y la ampliación, el club tendrá 71.000.000 de acciones y un valor de 71 millones.

Así queda el reparto

Suman 70,8 millones de acciones; el resto, hasta los 71, es de pequeños accionistas. La ampliación, de 22 millones (de 49 a 71), la costearán entre los tres. Con ese esquema, A.GAIN controlará en torno al 60% del capital, mientras que el binomio Forcén-Mas mantendrá cerca del 39%.

Quién cobra

RONDO comprará el 75% de las acciones antes de la ampliación y, con el club valorado en 49 millones, deberá abonar un total de 36,8 millones de euros. Los destinatarios son:

Pablo Jiménez de Parga: a través de Global Tavira , empresa creada junto a Joseph Oughourlian que actualmente posee el 50,1 % de las acciones del Real Zaragoza. Aproximadamente el 88 % de Global Tavira pertenece a Jidepar SLU —de Jiménez de Parga— y el 12% restante al presidente de Prisa; con la calculadora en la mano, el abogado recibirá 21,5 millones de euros.

a través de , empresa creada junto a Joseph Oughourlian que actualmente posee el 50,1 % de las acciones del Real Zaragoza. Aproximadamente el 88 % de Global Tavira pertenece a Jidepar SLU —de Jiménez de Parga— y el 12% restante al presidente de Prisa; con la calculadora en la mano, el abogado recibirá de euros. Joseph Oughourlian: el presidente de Prisa, con el 6,1%, se embolsará 3 millones .

el presidente de Prisa, con el 6,1%, se embolsará . Riverside y ARES: se repartirán los otros 12,3 millones restantes.

Entre compra y ampliación, RONDO pondrá unos 45 millones de euros.

Una ampliación que también es un salvavidas

El dinero fresco no es un detalle menor. Serrano ya advirtió en LD de que el patrimonio neto del club, de 53 millones, ha crecido sobre todo por compensaciones de créditos de los accionistas. También apuntó que, sin nuevas ampliaciones, un impago del convenio aplazado hasta 2030 podría acabar en la disolución de la sociedad. La nueva propiedad, además, llega con una hoja de ruta que prioriza sanear antes de invertir, como hizo el grupo en el Deportivo Cali colombiano.

En definitiva, mientras en los despachos hacen números, el Real Zaragoza compite en Primera RFEF, tercera categoría y fuera del fútbol profesional, tras casi ocho décadas en él. ¿Es el fútbol un negocio redondo o solo para algunos? Veremos en qué situación queda el club: aunque la entidad cambie de manos, todo acabará dependiendo de si entra la pelota o no…