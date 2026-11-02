Jesús de Miguel ingresa en la UCI y se encuentra "estable" tras el golpe con el portero del Andorra

El futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el partido contra el FC Andorra. El club ha informado de que se encuentra "estable, dentro de la gravedad". El encuentro, que estaba empatado a dos goles, quedó suspendido cuando faltaban algo más de dos minutos para terminar el tiempo añadido.

El incidente se produjo en los últimos minutos del tiempo de descuento, cuando el delantero recibió un fuerte golpe en una acción con el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono. El portero impactó con la rodilla sobre el futbolista del Tenerife y fue expulsado con tarjeta roja directa. De Miguel perdió el conocimiento y sufrió convulsiones sobre el césped. Los servicios sanitarios que se encontraban en el estadio intervinieron de inmediato y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El jugador consiguió recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser trasladado en ambulancia al hospital. El vehículo contaba con soporte vital para realizar el traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó ingresado en la UCI.

El CD Tenerife comunicó la situación del futbolista a través de un comunicado oficial. "El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades", ha señalado el club. El club, no obstante, no ha ofrecido más detalles sobre la evolución del delantero.

Ahora será el Comité de Competición el que determine qué sucede con el encuentro. El órgano deberá decidir si el partido se reanuda para disputar el tiempo que quedaba o si, por el contrario, se da por concluido con el resultado que reflejaba el marcador en el momento de la interrupción.