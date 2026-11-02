Louzán y Laporta apuestan por el Camp Nou como final en el Mundial 2030: "Ojalá sea así"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha abierto este lunes la puerta a que la final del Mundial de 2030 se dispute en el Spotify Camp Nou. "Ojalá así sea. Como saben, hay posibilidades para ello. Y ojalá sea España, además, quien levante esta copa de nuevo", ha afirmado durante la presentación de la exposición 'Reyes del Mundo' en el Ayuntamiento de Barcelona en un acto donde ha coincidido con Joan Laporta, presidente del Barcelona.

Louzán respondía así a las peticiones del consistorio barcelonés y de la Generalitat de Cataluña para que el renovado estadio azulgrana acoja el partido decisivo del torneo que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos. El dirigente federativo ha destacado que el Camp Nou, una vez finalizadas las obras, será "casi el mejor estadio de Europa y el más reciente", con un aforo de 105.000 espectadores, el mayor del continente.

❗️ojo. Louzán habla del Camp Nou como posible sede de la final del Mundial de 2030: "ojalá así sea" @Sexta_Deportes #atresmedia pic.twitter.com/uQ4FCYkuuz — Josep Soldado Gómez (@JosepSoldado) November 2, 2026

Trabajo coordinado y sedes catalanas

El presidente de la RFEF ha subrayado la "estrecha relación" que mantiene la federación con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y los principales clubes de la ciudad (Barça y Espanyol). "Estamos trabajando todos de la mano", ha asegurado. También ha calificado el Mundial como "una magnífica oportunidad de proyectar Barcelona y Cataluña al mundo" y se ha comprometido a que las dos sedes catalanas candidatas —el Camp Nou y el RCDE Stadium— sean "de referencia".

La FIFA tiene previsto validar ambas candidaturas la próxima semana. Louzán ha insistido, además, en que "España tiene que albergar la final del Mundial, no puede ser de otra manera".

Laporta, optimista

Al acto ha asistido también el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que ha recibido el reconocimiento de las instituciones presentes. Tras la presentación, Laporta se ha mostrado optimista: "Se está trabajando de manera coordinada para conseguirlo".

🎙️LAPORTA sobre la final del Mundial del 2030 al CAMP NOU i les declaracions de Louzán. "Soc optimista, esperem que així sigui. Les intervencions del president de la RFEF han estat molt bé"@QueThiJugues pic.twitter.com/RNq4StHe71 — Nil Solà (@Nilsola10) November 2, 2026

Louzán ha dejado abierta también la posibilidad de incorporar Valencia y Vigo a la lista de sedes españolas, después de que Málaga y A Coruña quedaran fuera de la candidatura inicial.

La decisión final sobre la sede de la gran final de 2030 sigue pendiente, pero las declaraciones de Louzán confirman que el Camp Nou se mantiene como una opción real y prioritaria para las autoridades españolas y no solo está el Santiago Bernabéu como muchos podrían entender.

A la salida del acto, Rafael Louzán criticó al Real Madrid y defendió a Javier Tebas tras la última polémica entre el club y el presidente de LaLiga quien es también es vicepresidente de la RFEF

🚨 LOUZÁN DEFIENDE a TEBAS y da un 'PALITO' al REAL MADRID: 👉 "Hoy en día es la mejor liga del mundo... es un producto que tenemos que cuidar". 🗣️ @10JoseAlvarez pic.twitter.com/pLg0QmIDrn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 2, 2026



Preguntado por la posible inhabilitación de Javier Tebas, Louzán respondió que "de manera insistente, se hacen comentarios sobre los árbitros y se perjudica la imagen de la Liga. Tenemos que valorarla. Tenemos que cuidarla. Hay tenemos el ejemplo de lo qué ha pasado en China. Debemos respetar la labor de LaLiga y es la mejor del mundo. Algo habremos hecho bien. Respetemos ese trabajo y es normal que Javier (Tebas) tenga que defender la competición. Reitero la voluntad del diálogo y de escucharnos".