La previa de la Liga de Campeones, el estado de salud de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife y la mejoría del Madrid en Santander en la victoria del pasado domingo fueron los temas principales de la tertulia de El Primer Palo en es radio moderada por Juanma Rodriguez y con Sergio Fernández, Sergio Valentín, israel Iñiguez y Dani Blanco como contertulios

El estado de salud del delantero del Tenerife Jesús De Miguel fue el tema de apertura del programa. Desde la Isla, el compañero de la Agencia Efe Andres Mendez nos actualizó el estado de salud "No hay parte médico y todo lo va a decir el hospital a petición de la familia pero la imagen ha sido desgarradora". Sergio Fernández exculpó a Owono en su salida "se enseña a un portero a salir así. Hay miles de ejemplos de acciones parecidas a esta" a lo que Isra Iñiguez matizó "es una salida precipitada, no puede salir así".

La previa de la Liga de Campeones marcó la atención. Marçal Lorente desde Barcelona avisó que "ninguno de los lesionados volverá para esta semana" y los contertulios dieron por favorito al Barcelona, al igual que Sergio Valentín que para el partido del Atlético veía favorito "al Atletico. Por estado de forma, por juego y por bajas en el Bayern".

Miguel Gutiérrez desde Alemania dijo que "el Bayern tiene bajas, no es el mejor momento pero siempre es un grand een Europa" y Sergio Fernández matizó que "no ha perdido ningún partido en toda la temporada y ya queréis vender que es una milonga de equiopo".

También hubo hueco en el programa para las palabras del presidente de la Federación Rafael Louzán sobre posicionarse por Barcelona en el tema de ser sede de la final del Mundial 2030. "es una vergüenza lo que ha hecho esta mañana Louzán porque se posiciona sobre una sede, en este caso Camp Nou, en detrimento de la otra, el Bernabeu" decía Sergio Valentín y Dani Blanco quiso hacer de abogado del diablo "Creo que Louzán quiere defender las dos sedes porque Marruecos tiene una muy fija. Y el viernes dia 13 antes del partido en el Metropolitano ante Inglaterra me da la sensación que dirá algo sobre eses estadio".

La mejoría del Madrid tembián fue tema de debate pero no lo suficiente como hubieran querido los contertulios. "He dicho ya al principio que Diomande está muy bien y que el Madrid ha mejorado" dijo Juanma Rodríguez a lo que los contertulios le dijeron "entonces tendrá algo que ver que no esté Vinicius"